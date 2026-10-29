Los Premios Taburiente se entregan con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El Teatro Leal de La Laguna acogió este jueves la XI edición de los Premios Taburiente, concedidos por la Fundación DIARIO DE AVISOS, en una ceremonia marcada por el recuerdo a las víctimas de la catástrofe ferroviaria de Toledo. La gala comenzó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.
Los galardones reconocieron la trayectoria y el compromiso de 11 personalidades y entidades que destacan en ámbitos como la cultura, la comunicación, la solidaridad, la salud pública y la actividad empresarial.
La ceremonia reunió a los protagonistas de una edición que volvió a poner el foco en personas y organizaciones cuya labor ha tenido repercusión dentro y fuera de Canarias.
Los 11 galardonados de los Premios Taburiente 2026
Entre los distinguidos de esta undécima edición figuró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocido por su trayectoria al frente del organismo internacional.
También recibió el galardón Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, junto a la organización humanitaria Open Arms, cuya actividad se centra en el rescate y la protección de personas en situación de vulnerabilidad en el mar.
La escritora y divulgadora Elsa Punset y la activista y escritora Noah Higón formaron parte igualmente de la relación de premiados, junto al cantautor Ismael Serrano, una de las voces reconocidas de la música de autor española.
El periodismo también tuvo su espacio con el reconocimiento a Carmelo Rivero, periodista y escritor vinculado durante décadas al mundo de la comunicación.
La cultura canaria estuvo representada por el timplista Domingo ‘El Colorao’, referente de la música tradicional del Archipiélago, y por el humorista tinerfeño Aarón Gómez, cuya trayectoria abarca distintos formatos de entretenimiento y comunicación.
A ellos se sumó el Festival Internacional de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, distinguido por su aportación al panorama cinematográfico y cultural de las Islas.
La relación de premiados se completó con el empresario José Ignacio Hernández, vinculado al desarrollo del grupo de distribución Jesuman y a la Fundación Jesús Hernández Guzmán.
Una gala con recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario
Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el minuto de silencio dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, ocurrido el miércoles 28 de octubre.
Este homenaje abrió una edición en la que la Fundación DIARIO DE AVISOS volvió a reunir diferentes trayectorias profesionales y personales bajo un mismo reconocimiento.
Los Premios Taburiente, que alcanzaron este año su undécima edición, distinguen anualmente el talento, la dedicación y el compromiso de personas y entidades cuya actividad constituye una referencia en sus respectivos ámbitos.
La ceremonia celebrada en el Teatro Leal podrá verse el sábado 7 de noviembre en Atlántico Televisión, que emitirá esta nueva edición de los galardones.