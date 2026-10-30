Vecinos de La Salud recogen firmas para reclamar los 80 aparcamientos

Los vecinos del barrio La Salud, en la capital tinerfeña, han comenzado a recoger firmas en defensa de la construcción de los 80 aparcamientos que el Ayuntamiento de Santa Cruz comenzó a ejecutar junto a la iglesia de San Gerardo. Unas obras que, a los pocos días, quedaron paralizadas tras la suspensión cautelar dictada por la Justicia por el recurso de la asociación Los Árboles Hablan tras la tala de ejemplares en la zona.
La presidenta de la asociación vecinal San Gerardo, Vanesa Martín, explicó que en la asamblea, celebrada en la noche del miércoles, se acordó “apoyar el proyecto de los aparcamientos, que además fue respaldado por unanimidad de los residentes debido a la falta de estacionamientos, y tras el compromiso de conservar varios árboles y el trasplante de palmeras. Ahora, estas firmas las presentaremos ante la Subdelegación del Gobierno o la Justicia para reclamar la continuidad de las obras”.