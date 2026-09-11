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Sigue la búsqueda de Elizabeth Isabela, una menor desaparecida en Tenerife desde agosto

La joven, de 16 años, fue vista por última vez el 25 de agosto en Granadilla de Abona y mide 1,60 metros
Elizabeth Isabela D. L., desaparecida en Tenerife. | CNDES
Elizabeth Isabela D. L., desaparecida en Tenerife. | CNDES
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Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Elizabeth Isabela D. L., una menor de 16 años desaparecida en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.

Según el aviso difundido por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), se perdió su rastro el pasado 25 de agosto de 2026 en el municipio tinerfeño.

La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo negro, liso y largo.

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El cartel oficial solicita la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre su paradero debe ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del 062.

También figura en el aviso el teléfono 116000, correspondiente a la línea de atención vinculada a casos de menores desaparecidos.

La alerta continúa activa y las autoridades piden que cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la menor sea comunicado directamente a los canales oficiales.

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