Blocus, bajo investigación: detenido un menor de 16 años por organizar saqueos

Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves, 29 de octubre, a un menor de 16 años en Bellmunt d’Urgell (Lleida), acusado de crear y administrar canales de comunicación de Blocus, la red anónima que difunde llamamientos a saqueos y disturbios en distintas ciudades españolas.
La detención se produce a dos días de las convocatorias previstas para Halloween, que también han puesto en alerta a las autoridades de otras localizaciones, incluida Tenerife.
Según ha informado la Policía catalana, el adolescente está investigado como presunto autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos e incitación a causar daños y saqueos en Lleida durante la jornada del sábado 31 de octubre.
Los investigadores lo identificaron como creador y administrador de varios grupos de redes sociales y aplicaciones de mensajería vinculados a Blocus en la provincia. En ellos se difundían mensajes que animaban a cometer actos vandálicos, asaltar establecimientos comerciales y atacar a las fuerzas de seguridad.
El menor organizaba grupos para promover saqueos y ataques a policías
La investigación de los Mossos d’Esquadra ha permitido localizar canales digitales en los que se compartían instrucciones para llevar a cabo acciones violentas durante las movilizaciones previstas para este sábado.
Según el comunicado policial, los participantes debatían sobre los establecimientos que pretendían asaltar, la ropa que utilizarían para dificultar su identificación y la posibilidad de emplear la violencia contra los agentes.
En las conversaciones también se mencionaba el uso de artefactos potencialmente lesivos contra la Policía.
El detenido, de 16 años, habría asumido la administración de estos canales en la demarcación de Lleida y promovido la participación de otros usuarios.
Los Mossos mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones relacionadas con las convocatorias.