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Localizan a Lydia, la joven que había desaparecido en Tenerife

La asociación había pedido colaboración ciudadana para encontrar a la joven y la había identificado en su cartel como persona vulnerable
Lydia N. F., la joven desaparecida ayer en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
Lydia N. F., la joven que había desaparecido ayer en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
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Lydia N. F., la joven de 25 años cuya desaparición había sido comunicada en Santa Cruz de Tenerife, ha sido localizada, según ha confirmado SOS Desaparecidos a DIARIO DE AVISOS. La alerta había situado su desaparición el 20 de agosto en la zona de El Toscal.

La asociación había pedido colaboración ciudadana para encontrar a la joven y la había identificado en su cartel como persona vulnerable. En el aviso también se difundieron su fotografía y varios rasgos físicos para facilitar su localización.

La alerta señalaba que Lydia mide 1,63 metros, tiene complexión normal, pelo castaño y ojos marrones.

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SOS Desaparecidos confirma su localización

La confirmación de que la joven ha sido encontrada llega después de la difusión pública de la alerta y de la petición de ayuda para recabar cualquier información que pudiera resultar útil.

La asociación había habilitado durante la búsqueda el teléfono 868 286 726 para recibir información relacionada con el caso.

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