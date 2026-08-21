Localizan a Lydia, la joven que había desaparecido en Tenerife

Lydia N. F., la joven de 25 años cuya desaparición había sido comunicada en Santa Cruz de Tenerife, ha sido localizada, según ha confirmado SOS Desaparecidos a DIARIO DE AVISOS. La alerta había situado su desaparición el 20 de agosto en la zona de El Toscal.
La asociación había pedido colaboración ciudadana para encontrar a la joven y la había identificado en su cartel como persona vulnerable. En el aviso también se difundieron su fotografía y varios rasgos físicos para facilitar su localización.
La alerta señalaba que Lydia mide 1,63 metros, tiene complexión normal, pelo castaño y ojos marrones.
SOS Desaparecidos confirma su localización
La confirmación de que la joven ha sido encontrada llega después de la difusión pública de la alerta y de la petición de ayuda para recabar cualquier información que pudiera resultar útil.
La asociación había habilitado durante la búsqueda el teléfono 868 286 726 para recibir información relacionada con el caso.