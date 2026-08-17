Seis meses sin rastro de Airam, el joven desaparecido en La Palma: su familia no deja de buscarlo

Se cumplen seis meses de la desaparición de Airam Concepción Afonso, el joven, de 20 años, que fue visto por última vez el 16 de febrero de 2026 en La Palma y que, desde entonces, su familia mantiene activa una búsqueda que ha pasado por distintos puntos de la Isla y que ha dejado varias pistas, pero ninguna certeza sobre dónde se encuentra.
Airam desapareció coincidiendo con la celebración de Los Indianos, en Santa Cruz de La Palma. Aquel día se desplazó en guagua hasta la capital palmera y su llegada quedó registrada por cámaras de seguridad. Más tarde habló por teléfono con sus padres. Después de esa comunicación, se perdió su rastro.
Desde entonces, sus allegados han tratado de reconstruir lo ocurrido con la información obtenida durante estos meses: imágenes, registros telefónicos, objetos localizados y testimonios de personas que aseguran haberlo visto.
Una de las principales hipótesis que maneja la familia está relacionada con las características del joven, que tiene autismo y altas capacidades. Sus padres consideran que la multitud y el ruido de la celebración pudieron provocarle un episodio de fuerte estrés o desorientación que le llevara a alejarse.
Los primeros indicios de la búsqueda
Pocos días después de la desaparición, la investigación se concentró en la zona de Los Cancajos.
El 22 de febrero aparecieron allí varias pertenencias vinculadas al joven, entre ellas una mochila y un pantalón vaquero. Este último fue localizado en el mar, a poca distancia de la costa.
También se encontraron escritos en la arena que, según aseguró entonces la familia, presentaban una caligrafía similar a la de Airam.
Estos hallazgos hicieron que durante aquellos días cobrara especial importancia la búsqueda marítima. El GEAS de la Guardia Civil realizó rastreos e inmersiones en la zona, aunque sin resultados concluyentes.
Con el paso de las semanas, la familia comenzó a dar más peso a la posibilidad de que el joven pudiera seguir desplazándose por tierra.
Posibles avistamientos
Durante estos seis meses se han comunicado numerosos posibles avistamientos de Airam en distintos puntos de La Palma.
Uno de los testimonios que la familia considera más relevante se produjo el 13 de mayo. Un conocido de la infancia aseguró haberlo reconocido por sus rasgos físicos y por uno de sus tatuajes.
Según ese relato, el joven presentaba entonces un aspecto diferente al de las fotografías difundidas inicialmente, con el pelo y la barba más largos.
A partir de ese momento también llegaron nuevas informaciones que situaban a una persona de características similares en diferentes zonas de la Isla.
Entre los lugares mencionados durante estos meses figuran Tijarafe, El Paso y el entorno de la Caldera de Taburiente, aunque ninguno de esos avisos ha permitido confirmar de manera definitiva que se tratara de Airam.
La familia cree que podría seguir en La Palma
Los padres del joven mantienen la convicción de que su hijo podría encontrarse todavía en la Isla.
Su madre, Mercedes Afonso, ha explicado en varias ocasiones a través de redes sociales que la familia contempla la posibilidad de que Airam esté evitando el contacto con otras personas y refugiándose en lugares apartados.
También ha señalado que su condición podría ayudar a explicar un comportamiento de este tipo después de una situación de estrés extremo.
La familia utiliza el concepto de “fuga autista” para describir la hipótesis de que Airam pudiera haberse alejado de manera impulsiva tras sentirse sobrepasado y que posteriormente haya tenido dificultades para regresar o pedir ayuda.
Sus padres tampoco descartan que alguna persona pueda estar prestándole ayuda sin conocer que existe una búsqueda activa.
Un llamamiento que continúa seis meses después
Medio año después de su desaparición, la familia continúa difundiendo la imagen y los datos de Airam con el objetivo de conseguir nuevas pistas.
Piden que cualquier persona que crea haberlo visto intente, siempre que sea posible y sin ponerse en riesgo, obtener una imagen que permita comprobar el aviso y que comunique la información cuanto antes.
La familia mantiene habilitados los teléfonos 661 924 972 y 609 155 345. También puede informarse a los servicios de emergencia a través del 112 o al CECOPIN de La Palma, en el 922 43 76 50.
Seis meses después de aquel 16 de febrero, la desaparición sigue sin resolverse. Para sus familiares, cada posible pista continúa siendo importante mientras mantienen abierta la búsqueda de Airam en La Palma.