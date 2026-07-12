Surgen nuevas pistas sobre el rastro de Airam, el joven desaparecido en La Palma hace casi 5 meses

La familia de Airam, el joven desaparecido el pasado 16 de febrero en la Isla de La Palma, mantiene viva la esperanza de localizarlo. Su madre, Mercedes Afonso, ha lanzado un emotivo llamamiento en redes sociales donde detalla la hipótesis de una “fuga autista” tras confirmarse varios avistamientos recientes en la Isla.
Según ha explicado la portavoz familiar a través de su cuenta de Instagram, el último rastro contundente se registró el 13 de mayo. Un conocido de la infancia identificó plenamente al joven por sus rasgos físicos y un tatuaje característico. El testigo confirmó además que Airam presenta ahora la barba y el pelo más largos, una descripción física que coincide con el crecimiento natural durante estos meses. Con posterioridad a este encuentro, se han reportado otros posibles indicios de su presencia en la zona hasta el uno de junio.
La investigación particular de los allegados se centra en la condición de autismo y altas capacidades que padece el joven. Este diagnóstico resulta clave para entender su comportamiento actual y la razón por la que no ha regresado a su hogar de forma voluntaria tras más de tres meses de ausencia.
La hipótesis de la fuga autista y lagunas mentales
Mercedes Afonso ha querido ofrecer una explicación detallada sobre el complejo proceso psicológico que podría estar atravesando su hijo. La madre describió la mente de Airam como una estructura “maravillosa, creativa, inteligente, resiliente, pero también rígida y por momentos obsesiva”. Esta rigidez cognitiva, unida a una situación de estrés extremo, habría desencadenado un colapso.
“La condición de autismo y alta capacidades de Airam puede explicar el colapso y la fuga autista”, ha manifestado Afonso en su comunicado. De acuerdo con la hipótesis familiar, el joven se encuentra en un estado de desorientación severo. “Su mente puede tardar mucho tiempo en serenarse, sin tener ayuda, ni familiar, ni médica”, añadió la madre, quien teme que el desaparecido sufra “lagunas mentales y no recuerde cómo volver a casa”.
Movimientos por la Isla y petición de ayuda
A pesar de las circunstancias, los padres insisten en que no van a dejar de buscar. La familia sostiene firmemente que el joven continúa con vida, guarecido en algún punto de la geografía palmera. “Seguimos pensando y sintiendo que nuestro hijo está, que se esconde, que se mueve por la isla”, relató la progenitora.
Ante esta situación, los allegados contemplan la posibilidad de que Airam esté pernoctando o recibiendo auxilio de algún residente local. Los padres sugieren que podría “estar recibiendo ayuda de alguien, que le haya acogido en su casa, que puede que no conozca la situación”. Por ello, piden la máxima difusión de la alerta en todo el Archipiélago.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La familia ha solicitado la colaboración ciudadana activa para estrechar el cerco y lograr una localización segura. Para evitar falsas alarmas y verificar los avistamientos, solicitan a cualquier persona que crea verlo que intente realizar una fotografía discretamente y contacte de inmediato con los teléfonos 661 924 972 / 609 155 345 o a los servicios de emergencia en el 112 o el CECOPIN (922 43 76 50).
“Tener esperanza implica que tenemos una actitud positiva, pero también supone que actuamos y trabajamos por ella”, concluyó Mercedes Afonso, reafirmando el compromiso inquebrantable de la familia por traer a Airam de vuelta a casa para que pueda iniciar su recuperación.