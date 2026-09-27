Agoney Piñero: “Gestur es una herramienta para ayudar a las administraciones, sobre todo en vivienda”

Gestur Canarias afronta una nueva etapa marcada por la ampliación de sus áreas de trabajo y su colaboración con ayuntamientos, cabildos y otras administraciones. Hoy queremos conocer, de la mano de su consejero delegado, Agoney Piñero, cómo ha evolucionado la empresa pública y qué papel desempeña actualmente en ámbitos como la vivienda, la planificación urbanística y la gestión de ayudas.
-¿Qué es hoy Gestur y hasta dónde puede llegar?
“Cuando llegamos a Gestur hace dos años y medio, la empresa seguía muy vinculada al urbanismo y se había quedado en segundo plano, pese a tener casi medio siglo de historia. Analizamos su objeto social y vimos que tenía muchas más posibilidades. La idea fue reestructurarla y aprovechar mejor sus recursos para que fuera una herramienta útil para Canarias. Empezamos a reunirnos con ayuntamientos, cabildos y consejerías para explicar que Gestur podía hacer mucho más que urbanismo. Detectamos equipos especializados en ayudas y subvenciones que podían ser especialmente útiles para las administraciones con menos personal. Así empezamos a trabajar en programas como el Moves III, eficiencia energética, la Renta Canaria de Ciudadanía y otros encargos de distintas consejerías”.
-¿Cuál es la diferencia entre Gestur y Gesplan?
“Aproximadamente el 80% de la actividad puede ser similar. La principal diferencia es que Gesplan tiene una mayor especialización en medio ambiente, mientras que Gestur ha desarrollado también una línea vinculada al ámbito social y a la gestión de ayudas. En urbanismo ambas pueden trabajar en planes generales y otros instrumentos”.
-¿Qué papel puede jugar Gestur ante el problema de los planes generales y la vivienda?
“Muchos planes generales están obsoletos y su aprobación puede tardar años. Por eso Gestur tiene que aprovechar su experiencia para ayudar a las administraciones, especialmente en materia de vivienda. No se trata solo de esperar encargos, sino de buscar fórmulas que permitan dar respuesta a las necesidades que tienen los ayuntamientos”.
-¿Puede un ciudadano acudir directamente a Gestur?
“Sí. Las oficinas están abiertas para quienes necesiten información sobre urbanismo, ayudas o subvenciones. También existen oficinas verdes donde se asesora sobre eficiencia energética o adquisición de vehículos. La idea es que cualquier ciudadano pueda plantear sus dudas y comprobar si Gestur puede ayudarle”.
-¿Está Gestur trabajando directamente para aumentar la oferta de vivienda?
“Gestur ejecuta y gestiona los encargos que recibe y el Gobierno ha visto que puede ser una herramienta eficaz para desarrollar vivienda. En La Palma, por ejemplo, en menos de un año se ha alcanzado la propuesta de adjudicación para construir 118 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, especialmente importante después de la erupción volcánica. Se optó por la fórmula de proyecto y obra para intentar agilizar los plazos. Además, Gestur está trabajando en otro proyecto en Los Llanos de Aridane para unas 30 viviendas, con una inversión de entre siete y ocho millones de euros, y está previsto otro encargo para 15 viviendas en Mazo”.
-¿Hay suficiente suelo para construir vivienda y qué papel juega Gestur?
“Sí existe suelo y la propia Gestur dispone de terrenos que pretende urbanizar para facilitar nuevas promociones. La empresa puede localizar suelo, analizar sus posibilidades y determinar qué uso puede tener. Para ello cuenta con técnicos especializados y herramientas que permiten identificar rápidamente los terrenos disponibles. La intención es ofrecer esta capacidad a los ayuntamientos que no sepan exactamente qué suelo tienen o cómo pueden desarrollarlo. Gestur tiene presencia en toda Canarias y puede trabajar directamente con las administraciones”.
-¿Gestur ejecuta directamente las obras?
“Puede encargarse de la gestión, la redacción de proyectos, la dirección de obra y la asistencia técnica, mientras que la construcción puede recaer en empresas privadas. De hecho, de unos 27 millones de euros que se prevén adjudicar, más de 26 millones corresponden a empresas privadas. Por eso no entendemos la relación entre empresa pública y privada como una competición. Hay trabajo suficiente para ambas y Gestur puede actuar como herramienta de las administraciones mientras las empresas privadas ejecutan buena parte de las obras.
-¿El principal problema para desarrollar suelo sigue siendo la burocracia?
“Es uno de ellos. Hay técnicos en ayuntamientos, cabildos y Gobierno que pueden manejar criterios diferentes y eso puede ralentizar los procedimientos. Lo importante es que las tres administraciones trabajen en paralelo. Gestur ha creado también un departamento potente de contratación pública, con profesionales jóvenes y experimentados, precisamente para ayudar a los ayuntamientos con menos personal. La figura del medio propio permite agilizar encargos que de otra manera tendrían que salir a licitación”.
-¿Puede Gestur ayudar a los municipios que tienen problemas para gestionar su suelo?
“Sí. Una de las funciones que podemos desarrollar es analizar el suelo disponible y estudiar qué posibilidades tiene. Los técnicos tienen experiencia y herramientas que permiten localizar terrenos y determinar rápidamente sus características. Además, estamos intentando que los ayuntamientos conozcan mejor todo lo que Gestur puede hacer. Muchas veces el alcalde o la alcaldesa te dice que no tiene personal suficiente para sacar adelante una licitación o una obra. Ahí es donde podemos actuar como herramienta de apoyo”.
-¿Habría que simplificar el número de organismos que intervienen en estos procesos?
“Se podría estudiar una simplificación, pero siempre garantizando que haya equipos profesionales suficientemente preparados. No se trata simplemente de eliminar organismos, sino de conseguir que las estructuras que existan tengan capacidad técnica para asumir sus competencias”.
-¿La emergencia habitacional puede estar provocando que se construya donde no debería?
“Es una cuestión que corresponde más al ámbito político. Desde Gestur nuestra responsabilidad es ejecutar los encargos que recibimos y ayudar a las administraciones a resolver los problemas que tienen”.
-¿Qué ha aprendido después de pasar por Gestur, Gesplan y Carreteras?
“La principal dificultad es la burocracia. Como gestores tenemos que implicarnos directamente y hacer ver a los técnicos que estamos allí para trabajar conjuntamente. Si nosotros no nos implicamos, es difícil pedir esa misma implicación a los equipos técnicos. También hay que entender que todos los proyectos tienen detrás a ciudadanos, familias y empresas que esperan una solución. Por eso es importante que Administración y equipos técnicos trabajen como un solo equipo”.
-¿Es cierto que las exigencias medioambientales pueden ralentizar determinadas obras?
“Existen dificultades, pero también se han podido sacar adelante grandes proyectos. Durante mi etapa en Carreteras se adjudicaron obras como el anillo insular o Agaete. En otras actuaciones hubo que adoptar medidas específicas para proteger determinadas especies, incluso con traslados de animales. La protección ambiental es necesaria, pero también hay que buscar el diálogo para encontrar soluciones que permitan compatibilizarla con la ejecución de las obras. Todas las voces son necesarias: técnicos, políticos, colectivos ecologistas y ciudadanos”.
-Si dentro de cuatro años seguimos hablando de los mismos problemas, ¿quién habrá fallado?
“Todos. No podemos estar echándonos la culpa unos a otros. Tenemos que trabajar conjuntamente y en paralelo”.
-¿Qué papel juega Gestur en las ayudas a la movilidad eléctrica?
“Gestur ejecuta los programas de la Consejería y ofrece atención directa a los ciudadanos. A quienes saben realizar los trámites se les revisa la documentación, y a quienes tienen dificultades con los procedimientos digitales se les ayuda a preparar y presentar el expediente. Se les informa también de la ayuda que corresponde según el vehículo”.
-¿Qué futuro ve para el coche eléctrico?
“Ha evolucionado muchísimo. Hace unos años la autonomía era mucho más limitada y ahora los vehículos han mejorado considerablemente. También es importante que puedan instalarse puntos de recarga en los domicilios. La tecnología seguirá avanzando”.
-¿Cuál será el siguiente paso de Gestur?
“Seguir ayudando a las administraciones y consolidarnos como una empresa eficaz. He pasado de unas 30 personas a tener alrededor de 130 y hemos llegado incluso a rozar las 200. No se trata de crecer por crecer, sino de consolidar una empresa que tenga trabajo y sea útil. Mi puesto puede cambiar mañana, pero quiero dejar una Gestur con capacidad para seguir funcionando y con trabajo para sus profesionales”.
-¿Qué papel debe tener Gestur ante el crecimiento turístico de Canarias?
“Canarias debe apostar por un turismo de calidad más que por crecer únicamente en cantidad. Gestur puede aportar asesoramiento técnico sobre hasta dónde puede llegar cada territorio, pero no corresponde a la empresa pública decidir cuál debe ser el límite turístico. Esa es una decisión política”.
-¿Por qué es tan importante el seguimiento de los proyectos?
“Porque no sirve de nada que un proyecto tarde tres meses en llegar a Gestur y, cuando llegue, haya que devolverlo porque tiene errores. Eso supone perder tiempo. Por eso estamos estableciendo reuniones periódicas con las administraciones y con las empresas durante el desarrollo de los proyectos. En el caso de Los Llanos, por ejemplo, se ha previsto que los técnicos mantengan reuniones cada quince días con la empresa encargada del proyecto para que, cuando llegue a Gestur para su supervisión, esté prácticamente coordinado y pueda comenzar la obra cuanto antes”.
-¿Cómo está funcionando esa coordinación con los ayuntamientos?
“Bien. Cuando los responsables se implican directamente, los equipos técnicos también lo hacen. Nos reunimos tanto en nuestras instalaciones como en ayuntamientos, cabildos y otras administraciones. La idea es crear un equipo único que avance siempre hacia delante y evite que los proyectos tengan que retroceder.”
-¿Qué responde a quienes califican a las empresas públicas de “chiringuitos”?
“Que Gestur es una herramienta al servicio de las administraciones. Detrás hay profesionales y equipos técnicos que trabajan para sacar adelante proyectos y mejorar la gestión pública. Creo que los resultados son los que tienen que demostrar que la empresa es útil y que puede aportar a Canarias.”