Fin a la alerta por calor en Canarias: así cambia el tiempo este domingo

Canarias afrontará este domingo un cambio de escenario meteorológico después de varios días marcados por las altas temperaturas. El descenso de los termómetros permitirá dar por terminado oficialmente el episodio de calor, mientras que la atención se desplaza ahora hacia el aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, especialmente en Tenerife.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, da por finalizada desde las 20.00 horas de este sábado, 26 de septiembre, la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
De esta forma, las Islas dejan atrás el episodio de temperaturas elevadas de los últimos días, aunque el tiempo no regresará inmediatamente a una situación completamente estable.
Para este domingo, 27 de septiembre, las previsiones apuntan a más nubes, temperaturas más contenidas y posibilidad de lluvias en diferentes puntos, con especial atención a Tenerife.
El Gobierno de Canarias finaliza la #PrealertaTemperaturasMáximas en todas las islas— 112 Canarias (@112canarias) September 26, 2026
🗓️ 26/09
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De las altas temperaturas a las posibles lluvias
El cambio estará acompañado por una mayor presencia de humedad en la atmósfera. En Tenerife, las previsiones apuntan a cielos muy nubosos o cubiertos en distintos sectores, con precipitaciones que podrían aparecer durante la jornada.
La situación, no obstante, será irregular y las lluvias no tienen por qué afectar con la misma intensidad a toda la Isla.
En diferentes puntos del sur y este de Tenerife aparecen probabilidades elevadas de precipitación para este domingo, mientras que en otras zonas el principal protagonista será el aumento de la nubosidad. Las temperaturas también tenderán a bajar respecto a los valores registrados durante el episodio de calor.
El ambiente seguirá siendo húmedo y en algunas zonas costeras todavía podrá mantenerse cierta sensación de bochorno.
Gonzalo no llegará a Canarias, pero puede influir en el tiempo
En este nuevo escenario también aparece la tormenta tropical Gonzalo, aunque los modelos oficiales no contemplan un impacto directo sobre Canarias.
El sistema se encuentra al norte del archipiélago de Cabo Verde y continúa perdiendo organización mientras avanza hacia latitudes más altas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha venido señalando un progresivo debilitamiento de Gonzalo debido, entre otros factores, a la cizalladura del viento.
La trayectoria prevista mantiene al sistema alejado de las Islas.
Sin embargo, Gonzalo puede tener efectos indirectos sobre la atmósfera del entorno de Canarias. La humedad desplazada por el sistema podría alcanzar las proximidades del Archipiélago e interactuar con una débil vaguada situada al oeste.
Esa combinación podría favorecer la formación de nubosidad y precipitaciones durante este domingo, especialmente en algunos puntos de Tenerife.
Se trata, en cualquier caso, de una situación con incertidumbre. La evolución de la propia tormenta, el desplazamiento de la humedad y la posición de la vaguada determinarán finalmente dónde y con qué intensidad aparecen las lluvias.
Tenerife, bajo especial atención
Tenerife será una de las islas donde más habrá que seguir la evolución del cielo durante este domingo.
Las previsiones muestran un aumento notable de la nubosidad y posibilidad de precipitaciones en distintos municipios. En zonas del sur y sureste pueden producirse lluvias débiles, aunque su distribución será irregular.
El cambio contrasta con el tiempo de los últimos días, marcado por temperaturas elevadas y un ambiente más propio del verano que de finales de septiembre.
La reducción del calor permitirá además aliviar las condiciones que han elevado durante esta semana el riesgo de incendios forestales. El Gobierno de Canarias ya había confirmado la finalización del episodio de calor, aunque Gran Canaria mantiene este domingo la alerta por riesgo de incendio forestal a partir de la cota 400 debido, entre otros factores, a que la humedad relativa tardará más en recuperarse.
En Tenerife, El Hierro y La Palma, el riesgo de incendios baja a situación de prealerta, mientras que La Gomera continúa también en ese nivel.
Así, Canarias pasa en apenas unas horas de estar pendiente de las altas temperaturas a vigilar un escenario marcado por nubes, humedad y posibles lluvias, con Gonzalo lejos del Archipiélago pero aportando un nuevo ingrediente a una situación meteorológica que seguirá evolucionando durante las próximas horas.