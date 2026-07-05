FACUA denuncia a una empresa de coches de alquiler por exigir fianzas de hasta 4.000 euros

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de coches de alquiler Click Rent ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por aplicar condiciones distintas a los clientes que alquilan un vehículo en oficinas de aeropuerto según presenten o no una tarjeta de embarque.
La asociación sostiene que la empresa puede exigir fianzas de entre 2.000 y 4.000 euros a quienes no tienen un vuelo asociado a la reserva.
Según ha informado FACUA, la denuncia se dirige contra Click Rent SL por imponer unas condiciones económicas más gravosas a determinados consumidores. La diferencia, según la organización, no depende del vehículo contratado ni del servicio recibido, sino de si el usuario acredita o no que llega en avión.
Qué denuncia FACUA
De acuerdo con la información recogida por la asociación en los términos y condiciones de la compañía, las oficinas ubicadas en aeropuertos exigen un número de vuelo válido para formalizar la recogida del vehículo.
No obstante, la empresa también permite alquilar coches a residentes o clientes sin vuelo asociado, aunque en esos casos la reserva queda condicionada a un depósito de garantía más elevado.
FACUA sostiene que, mientras los usuarios con tarjeta de embarque acceden al alquiler en condiciones ordinarias, quienes no viajan en avión pueden verse obligados a inmovilizar cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros, según el grupo del vehículo contratado.
La organización considera que esta práctica supone una diferencia de trato económica para consumidores que contratan el mismo servicio. Por ello, ha solicitado al Ministerio de Consumo que investigue si estas condiciones son abusivas y si vulneran los derechos de los usuarios.
Por qué puede afectar especialmente a residentes
La denuncia pone el foco en los residentes, que pueden necesitar alquilar un coche en una oficina de aeropuerto sin haber tomado ningún vuelo. Según FACUA, estos clientes se ven sometidos a condiciones más duras por una circunstancia personal o por su lugar de residencia.
El perjuicio señalado por la asociación no se limita al precio final del alquiler. La obligación de constituir una fianza de miles de euros implica bloquear una cantidad importante de dinero durante el periodo de contratación y hasta su devolución, lo que puede impedir a algunos consumidores acceder al servicio.
FACUA entiende que Click Rent no aporta una justificación objetiva, proporcionada y transparente para elevar la fianza únicamente por no presentar una tarjeta de embarque. La organización considera que esa diferencia debería estar vinculada a criterios claros de riesgo o contratación, y no a la existencia de un vuelo asociado.
Qué dice la normativa de consumo
La asociación cita el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En concreto, FACUA alude al artículo 85, que considera abusivas las cláusulas que permitan aumentar el precio final sin razones objetivas y sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato si el importe final resulta muy superior al inicialmente pactado.
También menciona el artículo 87 de la misma norma, referido a cláusulas que generan falta de reciprocidad en el contrato o imponen obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos del consumidor.
A partir de esos preceptos, FACUA pide al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación sobre las condiciones aplicadas por Click Rent en sus oficinas de aeropuerto. Si se confirma la irregularidad, la asociación solicita la apertura de un expediente sancionador contra la empresa de alquiler de vehículos.
Qué pueden hacer los usuarios afectados
FACUA recuerda que cualquier usuario que crea haber sufrido condiciones abusivas al alquilar un vehículo puede acudir a la asociación para recibir asesoramiento y reclamar.
La denuncia no implica por sí sola que la empresa haya sido sancionada. Será el Ministerio el que deberá analizar las condiciones de contratación y determinar si la práctica denunciada vulnera la normativa de consumo.