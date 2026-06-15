Denuncian el uso de coches de alquiler para servicios policiales en Santa Cruz: “No se puede consentir”

El sindicato CSIF ha denunciado que agentes de la Policía Local de Santa Cruz están realizando servicios en vehículos de alquiler, de la empresa Cicar, carentes de medios técnicos y de seguridad exigidos por la normativa autonómica, “comprometiendo tanto la seguridad policial como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía”.
Según la central, “el decreto 20/2020 establece en su anexo III la dotación mínima que deben incorporar los vehículos policiales de servicio y patrulla, incluyendo también los turismos utilizados para funciones policiales, tales como llevar extintor homologado, botiquín de primeros auxilios, linternas, conos de señalización, cinta balizadora, manta ignífuga y manta térmica de emergencia. La ausencia de estos medios limita la capacidad de actuación policial y supone un riesgo añadido para los agentes”.
“No se puede consentir que servicios como el Grupo de Atención a la Mujer, o dispositivos de seguridad que requieren en momentos la participación de más efectivos policiales, utilicen vehículos carentes de cualquier medio de seguridad. Se está trasladando una imagen de abandono institucional y de absoluta falta de planificación en la gestión de los recursos materiales de la Policía Local”, afirmó ayer el delegado sindical, Jesús Illada.
El CSIF ha presentado, además, un escrito al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento en el que indica que la situación “podría tener implicaciones graves. ya que dichos vehículos están siendo utilizados para la realización de servicios policiales ordinarios y extraordinarios”.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, explicó en la reciente comisión de control, y a instancias del PSOE, que “se trata de turismos privados que envía la empresa de renting cuando los vehículos policiales están en taller y, por ello, no se pueden equipar porque su uso es para pocos días y además solo se utilizan para realizar gestiones policiales”.
“El resto de coches policiales están perfectamente equipadas, salvo los turismos de sustitución, porque así se recoge en una de las cláusulas del pliego del contrato”, matizó.