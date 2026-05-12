Plátano de Canarias lidera un nuevo programa de la UE para promocionar el consumo de fruta de origen europeo en España

Plátano de Canarias ha puesto en marcha el programa PROPER DIET 2 – “Come Fruta Europea”, un plan de promoción cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo se centra en mejorar los hábitos de alimentación en la población española a través del consumo de fruta fresca de origen europeo.
El programa, que se desarrollará durante los próximos 3 años, busca reforzar el vínculo entre el consumidor y los productos agrícolas europeos, resaltando no solo sus atributos diferenciales, sino también el modelo productivo y socioeconómico que los sustenta. Un contexto en el que Plátano de Canarias, reconocido con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea, se posiciona como uno de los exponentes de este modelo, basado en el cumplimiento de elevados estándares en materia medioambiental, laboral y de calidad.
Bajo este racional, diferentes acciones de comunicación, educación y promoción en medios masivos y entornos digitales tendrán como objetivo acercar al consumidor los beneficios nutricionales, sociales y medioambientales de la fruta europea. La primera de estas activaciones, la campaña de comunicación “Eres como un Plátano de Canarias”, se centra en trasladar estos valores desde un enfoque emocional y cercano.
Una campaña que conecta emocionalmente producto y consumidor
“Eres como un plátano de Canarias”, desarrollada por Dentsu Creative, se presenta como un concepto que va más allá de la fruta para hablar de las personas que la eligen. El ‘claim’ no es una metáfora arbitraria, sino una identificación deliberada entre los valores que identifican al Plátano de Canarias -único, bueno, dulce, inimitable- y los valores de las personas, estableciendo así un vínculo emocional directo entre lo que consumimos y lo que somos.
La campaña se articula en varias historias distintas, cada una protagonizada por personajes cotidianos, y utiliza como recurso narrativo la icónica etiqueta del Plátano de Canarias, que ‘viaja’ del producto a las personas, en un gesto sencillo entre el humor y el halago que simboliza algo más profundo: el reconocimiento de nuestra identidad y los valores que nos hacen únicos.
La primera oleada de esta nueva campaña se desarrollará durante la primavera y el verano de 2026 en televisión, radio y medios digitales con piezas de diferentes duraciones que combinan el humor cotidiano con escenas familiares reconocibles. En una de ellas, un padre aparece durante toda su jornada con la etiqueta del plátano pegada en la frente, regalo inesperado del desayuno con su hija de cuatro años. Ningún adorno, ninguna declaración. Solo el gesto de una niña que, al pegar la etiqueta en la cara de su padre, le dice a su manera lo que piensa de él.
Una acción que marca el inicio de un programa que aspira a recuperar el papel de la fruta en la dieta diaria y reforzar la preferencia por productos de origen europeo, en un momento clave para el sector agrícola comunitario.