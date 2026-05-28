Los Sabandeños cierran en La Laguna la gira con la que celebran su 60º aniversario

El Teatro Leal de La Laguna es desde hoy jueves y hasta el sábado (siempre desde las 20.00 horas) el escenario del cierre de la gira del 60º aniversario de Los Sabandeños, una propuesta muy especial con la que la emblemática formación conmemora tanto el Día de Canarias como su dilatada trayectoria artística. La agrupación, que surgió hace seis decenios en el entorno universitario lagunero, se presenta en la ciudad que la vio nacer para recordar por qué se ha convertido en un pilar de la música popular y folclórica de Canarias.
PATRIMONIO MUSICAL DE LAS ISLAS
Los tres conciertos han sido concebidos como una muestra del rico patrimonio musical que posee el Archipiélago, ofreciendo un repertorio de temas icónicos de la historia de Los Sabandeños, seleccionados para rendir homenaje al arraigo emocional que estas canciones mantienen en varias generaciones de canarios.
La elección del Teatro Leal, situado en su ciudad de origen, cierra el círculo de un aniversario que ha incluido giras y homenajes durante 2025 y 2026. Para estas tres veladas, Los Sabandeños contarán con la participación de Virginia Guantanamera como artista invitada. La cantante y compositora cubana cuenta con más de 40 años de trayectoria y ha recibido tres veces el Premio Cubadisco.
Los Sabandeños se fundó en 1966 en San Cristóbal de La Laguna, siendo una de las formaciones de música popular canaria con mayor trayectoria y reconocimiento internacional. En estos 60 años de trayectoria ininterrumpida, el grupo ha paseado el nombre de Canarias por Europa y América, colaborando con artistas de la talla de María Dolores Pradera, Alfredo Kraus o Mercedes Sosa.
Los Sabandeños han publicado cerca de un centenar de trabajos discográficos, con repertorios que ponen en valor las canciones tradicionales del folclore isleño y de más allá de Canarias, consiguiendo romper los moldes del género para crear un sonido propio.
CULTURA POPULAR
Trabajos históricos, como pueden ser La Cantata del Mencey Loco o su célebre Misa Sabandeña, se han convertido en auténticos referentes de la identidad del Archipiélago, consolidando a Los Sabandeños como una de las formaciones más influyentes y emblemáticas de la cultura popular canaria.