Una psiquiatra forense de Harvard advierte que Trump supone “un peligro para la humanidad”

La salud mental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a situarse en el centro del debate internacional tras las contundentes declaraciones de la psiquiatra forense Bandy X. Lee, experta vinculada al programa de psiquiatría de Harvard y exprofesora de Yale, quien aseguró que “el nivel de inestabilidad” del mandatario estadounidense “podría ocasionar una guerra nuclear o incluso llevar a la extinción de la especie humana”.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al programa 6AM W de Caracol Radio, en la que la especialista defendió la necesidad de analizar públicamente el estado psicológico de quienes ostentan posiciones de enorme poder político y militar.
Lee es una de las voces más reconocidas en Estados Unidos dentro del debate sobre la salud mental y el liderazgo político. En 2017 coordinó la publicación del libro The Dangerous Case of Donald Trump, una obra colectiva elaborada junto a 27 expertos en salud mental que advertía sobre los riesgos psicológicos asociados al comportamiento del actual presidente estadounidense.
El texto, que causó una enorme controversia en el país norteamericano, ha sido reeditado en dos ocasiones debido al creciente interés público. La última versión, publicada en 2025 bajo el título The Much More Dangerous Case of Donald Trump, endurece aún más las conclusiones sobre el comportamiento del mandatario.
“No es un diagnóstico clínico”
Durante la entrevista, Bandy Lee quiso dejar claro que sus análisis no equivalen a un diagnóstico médico formal, ya que Donald Trump no es su paciente. Sin embargo, defendió que existe una responsabilidad ética por parte de los profesionales de la salud mental cuando consideran que determinadas conductas pueden representar un riesgo para la sociedad.
“No estamos hablando de tratar a una persona en consulta privada, sino de divulgar señales que podrían representar un peligro para el público”, afirmó.
La psiquiatra sostuvo además que guardar silencio ante determinadas conductas de un dirigente político podría incluso implicar una responsabilidad moral y profesional para quienes detectan esos comportamientos.
Según explicó, la preocupación principal no reside únicamente en la personalidad del mandatario, sino en las consecuencias globales que podrían derivarse de decisiones impulsivas tomadas desde la Casa Blanca en un contexto internacional extremadamente delicado.
El debate sobre la capacidad mental de los presidentes
Las palabras de Lee llegan en un momento de fuerte polarización política en Estados Unidos y de creciente tensión geopolítica internacional, especialmente por los conflictos abiertos en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la rivalidad estratégica con China.
La experta fue preguntada también por qué no realizó advertencias similares sobre el expresidente Joe Biden, cuya salud cognitiva fue objeto de debate durante su mandato debido a varios episodios públicos de confusión.
En respuesta, Lee afirmó que ambos casos son “completamente distintos”. Según indicó, las posibles limitaciones de Biden pertenecían al ámbito personal y no alcanzaban un nivel que exigiera una advertencia pública por motivos de seguridad global.
“Trump ha incurrido en asuntos mucho más peligrosos”, aseguró.
Las declaraciones han vuelto a encender una discusión recurrente en la política estadounidense: hasta qué punto la estabilidad psicológica de un presidente debe formar parte del escrutinio público, especialmente cuando el jefe del Ejecutivo tiene acceso al arsenal nuclear más poderoso del planeta.
Una figura polémica en el debate público
Bandy Lee lleva años protagonizando uno de los debates más delicados dentro de la psiquiatría estadounidense. Sus posiciones han sido respaldadas por algunos especialistas y cuestionadas por otros sectores que consideran inapropiado pronunciarse sobre la salud mental de figuras públicas sin evaluación clínica directa.
No obstante, la psiquiatra sostiene que existe una excepción ética cuando el comportamiento de un líder puede representar un riesgo colectivo.
Sus advertencias cobran ahora una nueva dimensión en pleno regreso de Donald Trump al escenario político internacional y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y el temor a una escalada militar global.
Mientras tanto, la polémica sobre los límites entre la salud mental, la política y la seguridad internacional continúa creciendo en Estados Unidos, donde el debate sobre la figura de Trump sigue siendo uno de los asuntos más divisivos de la vida pública del país.