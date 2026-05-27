Luz verde a las Zonas de Bajas Emisiones de La Laguna

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna aprobó, en su sesión de ayer, el encargo al medio propio Sagulpa del desarrollo técnico del proyecto de las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio, por un importe total de 99.194 euros.
El concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Domingo Galván, explicó que este acuerdo “supone dotar al municipio de una planificación técnica completa que permitirá definir futuras medidas desde criterios objetivos, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el tráfico, la calidad del aire, el ruido ambiental y la movilidad”. Galván apuntó que Sagulpa tiene un plazo de seis meses para la realización del proyecto y que espera que las ZBE “puedan estar ya funcionando al 100% a principios de 2027”.
Asimismo, el edil recordó que se mantiene la propuesta ya planteada por el ayuntamiento de que las ZBE se delimiten en el casco, San Honorato y Camino La Villa, así como en San Lázaro, en base a un acuerdo plenario de marzo de 2025. Galván detalló que las tres primeras ubicaciones ya cuentan con estaciones medioambientales instaladas, y que ahora, con este encargo, se colocarán también en San Lázaro. Todas estas estaciones recogerán una serie de datos para realizar un estudio medioambiental base con el que comparar las futuras mediciones, “una vez estén en funcionamiento las Zonas de Bajas Emisiones, y ver si se van mejorando las condiciones medioambientales en cada una de las zonas”.
Zonas verdes y azules
El encargo contempla distintas fases de trabajo, como la elaboración de la ordenanza reguladora de las ZBE, necesaria para garantizar su implantación y el cumplimiento de las medidas que se definan. Asimismo, se incluye un estudio técnico y económico sobre la implantación de un sistema de estacionamiento regulado, además de la redacción de la correspondiente ordenanza fiscal.
A este respecto, Domingo Galván apuntó que el Ayuntamiento de La Laguna sigue apostando por la implantación de zonas verdes y azules de aparcamiento como la mejor fórmula para limitar el acceso de vehículos a estas áreas, descartándose establecer un sistema de control a través de cámaras y los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), tal y como ya adelantó DIARIO DE AVISOS.
El proyecto aprobado incorpora, además, un plan de sensibilización, comunicación y participación para incorporar aportaciones vecinales y de agentes económicos durante el desarrollo de la futura ZBE.
En cuanto a los plazos, el concejal indicó que la previsión es que “en diciembre” ya esté el encargo a Sagulpa finalizado, incluyendo la ordenanza fiscal y su aprobación, “con lo que lo único que nos quedaría después sería buscar los fondos, a finales de 2026 o principios de 2027, para empezar a instalar” las herramientas necesarias para la delimitación de las zonas verdes y azules de aparcamiento. Por lo que calcula que “creo que a principios de 2027 puede estar ya funcionando al 100%”.
Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, apuntó que las futuras Zonas de Bajas Emisiones deben entenderse, además, como parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad urbana. Uno de los aspectos destacados del proyecto será precisamente la integración de distintos estudios y diagnósticos ambientales desarrollados recientemente por el ayuntamiento, como la actualización del Mapa Estratégico de Ruido del municipio.