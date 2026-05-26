Vinos, quesos y tradición: los secretos de la feria ‘A Modo Canario’ en Santa Cruz

El epicentro cultural y gastronómico de la capital tinerfeña se prepara para una de sus citas más ambiciosas del año. Los próximos días viernes 29 y sábado 30 de mayo, el entorno histórico chicharrero acogerá el encuentro A Modo Canario, una iniciativa de dinamización urbana que busca transformar por completo la conocida calle de La Noria. El evento se plantea como un gigantesco escaparate al aire libre donde los residentes y visitantes podrán conectar de forma directa con las raíces agrarias, ganaderas y culinarias de las ocho islas del archipiélago, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro clave para el sector primario regional.
La propuesta, diseñada para el disfrute de un público familiar y de los amantes del buen producto de kilómetro cero, contará con una distribución horaria diferenciada para aprovechar al máximo las jornadas del fin de semana. El viernes 29 de mayo las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas, prolongándose hasta las 23:00 horas en un formato ideal para el ocio de tarde-noche. Por su parte, durante la jornada del sábado 30 de mayo, la feria ampliará su franja de apertura de forma ininterrumpida desde las 11:00 de la mañana hasta las 23:00 horas, permitiendo un flujo constante de degustaciones, muestras folclóricas y dinamización comercial.
Todo lo que necesitas saber sobre A Modo Canario
La zona centro de la capital tinerfeña destaca por su oferta de restauración, y este despliegue aspira a potenciar la economía local mediante la atracción de miles de usuarios. Los asistentes que acudan al festival A Modo Canario tendrán la oportunidad de descubrir una cuidada selección de vinos procedentes de las diversas denominaciones de origen de las islas, quesos artesanales premiados internacionalmente, repostería tradicional, mieles únicas y una gran variedad de alimentos que definen la despensa atlántica.
Más allá de la vertiente puramente culinaria, la organización ha previsto la inclusión de diversas manifestaciones culturales del archipiélago. Talleres de artesanía, música en vivo y exhibiciones tradicionales convivirán en un ambiente que busca reivindicar el orgullo de los procesos de elaboración propios de la región. De este modo, la cita se configura no solo como un mercado de venta directa, sino como una experiencia didáctica para entender el valor del paisaje agrario insular y el esfuerzo diario de los productores rurales.
Una apuesta por el territorio y la economía del archipiélago
La administración local ha volcado gran parte de sus esfuerzos de dinamización en este proyecto. El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, ha remarcado la trascendencia de que la capital actúe como un imán para la difusión de las identidades de todo el archipiélago, asegurando que la ciudad debe consolidarse firmemente como el núcleo de la cultura y la gastronomía de las islas. Según los responsables municipales, la plataforma que ofrece este fin de semana es idónea para otorgar la visibilidad y el reconocimiento que los productos de alta calidad y el sector agroalimentario merecen de cara al consumidor final.
En esta misma línea de dinamización barrial, la concejala responsable del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, ha puesto el foco en el valor emocional y logístico de la calle La Noria. Al ser uno de los rincones más icónicos y con mayor solera de Santa Cruz, se presenta como el lienzo perfecto para acoger las tradiciones canarias. Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento directo a los vecinos del entorno y de otros puntos de la isla para que hagan suya esta festividad urbana, salgan a la calle a consumir los productos locales y celebren la diversidad y riqueza del territorio insular.
La materialización de un proyecto de este calibre ha requerido de una estrecha coordinación entre diferentes administraciones públicas. Para hacer realidad la primera edición de A Modo Canario Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha trabajado de manera conjunta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, además de contar con el soporte técnico y logístico de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR). Este respaldo institucional garantiza la presencia de productores de las islas no capitalinas, facilitando el transporte y la exposición de mercancías que habitualmente tienen un acceso más complejo a los grandes núcleos de consumo urbano de la provincia.