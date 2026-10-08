Santa Cruz anuncia cortes de tráfico por la Copa de Europa de Triatlón: las líneas de guagua afectadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reordenará el tráfico el próximo domingo con motivo de la celebración de la Copa de Europa de Triatlón. En este caso, se llevarán a cabo cortes de tráfico a partir de las 07:00 horas hasta las 14:30 desde la avenida de la Constitución, junto al Auditorio de Tenerife Adán Martín Menis, hasta la avenida Francisco La Roche, a la altura del Monumento a la Victoria, desviándose el tráfico por la vía interior del puerto.
Dichas restricciones afectarán a la avenida Marítima, a la altura de la rotonda de Hacienda, la avenida Constitución, la calle Imeldo Serís, las avenidas Francisco La Roche y Marítima y la plaza de España hasta la Rambla de Santa Cruz. A estas se sumarán las calles Víctor Zurita Soler, Antonio Perera Reyes, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras, así como las vías de servicio de la Dársena de Los Llanos e Intercambiador.
Asimismo, se prohibirá el giro a la derecha desde la calle La Marina hacia la avenida Marítima en dirección sur, salvo acceso al parking de plaza de España, así como desde la avenida Bravo Murillo hacia la avenida Marítima, desviándose el tráfico hacia La Marina o General Gutiérrez.
Por otro lado, los vehículos que circulen por Villalba Hervás se tendrán que desviar hacia La Marina, dejando libre la entrada al parking.
El desarrollo de las pruebas conllevará también la supresión de los estacionamientos, desde las 01:00 horas del domingo y hasta la finalización del evento, en la avenida Francisco La Roche hasta el Monumento a la Victoria.
Cambios en el transporte público urbano
La celebración de las pruebas deportivas obligará también a cambios en el transporte público urbano durante el próximo domingo, a partir de las 07:00 y hasta las 14:30 horas, que afectarán a las líneas 947, 946, 945, 921, 917, 916, 910, 909 y 920.
En el caso de las líneas 947, 946, 945, 921, 917, 916, 910 y 909, modificarán sus recorridos habituales y circularán por dentro del muelle, estableciéndose parada únicamente en la salida y entrada a dicha instalación.
Esto obligará a que se queden fuera de servicio, en ambos sentidos, las paradas avenida Anaga, las dos de Edificio Múltiples, plaza de España, plaza de Europa, Estación Marítima y Hacienda.
Por otro lado, la línea 920 contará con un recorrido alternativo, saliendo desde el Intercambiador para proseguir por las casetas azules, avenidas Tres de Mayo, La Salle y Méndez Núñez para recuperar su ruta en la Rambla de Santa Cruz.
Asimismo, quedarán fuera de servicio las paradas del TEA, Cabildo, Alameda, plaza de Isabel II, La Marina y Almeida.