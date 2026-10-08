Rutas, papa borralla y conciertos gratis: así será el gran fin de semana de Anaga

Anaga Biofest arranca con el primer fin de semana de actividades en Tenerife del 10 al 12 de octubre con una programación que recorrerá Taborno, en el distrio Anaga, La Laguna y Tegueste. Tres jornadas con rutas interpretativas, talleres, gastronomía, artesanía, biodiversidad y saberes tradicionales ligados a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
El sábado 10 de octubre en Taborno la agricultura y la memoria rural irán de la mano para descubrir un paisaje rural marcado por las relaciones entre la comunidad y su propio entorno. Un vínculo que se ha forjado en torno a cultivos y caminos, que forman parte del arraigo, la memoria y la identidad colectiva para quienes lo habitan.
El programa incluye rutas por el monte y los caminos transitados desde antaño y que discurren por entornos tan particulares como Afur, El Frontón o el Roque de Taborno. Además, se volverá a conmemorar el Día de la Papa Borralla, una experiencia gastronómica y de gran valor etnográfico, que pone el foco en uno de los productos más reconocibles de la zona.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “desde Santa Cruz apostamos por un modelo que permita disfrutar de Anaga y, al mismo tiempo, protegerla y generar oportunidades para quienes viven en este territorio. Este festival representa precisamente esa forma de entender el turismo, vinculada al territorio, respetuosa con el medio ambiente y conectada con nuestra identidad”.
Por su parte, la concejala delegada del distrito Anaga, expone que “queremos que los vecinos y vecinas del distrito sean protagonistas y que las tradiciones que han pasado de generación en generación sigan teniendo futuro. La tejeduría, la roseta, la elaboración de productos de nuestra tierra o los conocimientos vinculados a la agricultura forman parte de nuestra identidad y debemos seguir dándoles visibilidad y oportunidades”.
Durante esta jornada también se podrá conocer el trabajo realizado por las alumnas del Curso de Recuperación del Oficio de Tejeduría en Telar Tradicional de Taganana, que conectarán con un grupo de artesanos/as especialistas en Roseta Canaria explorando potenciales vías de colaboración y sinergias entre ambos oficios. Una acción que permitirá conocer de primera mano una de las actividades que se mantienen en la zona más allá de las fechas puntuales del festival. Además, este día también se llevará a cabo talleres de elaboración de semilleros y de recetas elaboradas con la papa borralla como protagonista.
El festival continuará dando cabida a El Nidómetro, uno de los proyectos transversales del festival que combina ciencia ciudadana, voluntariado, educación ambiental y conservación. Una propuesta que ha permitido construir e instalar más de 200 cajas nido para el herrerillo canario, a través de los diferentes talleres ofertados. En el primer año de seguimiento, el 50% de las cajas revisadas estaban ocupadas. Se estiman unos 128 huevos puestos y 112 pollos nacidos. En esta ocasión se llevará a cabo una ruta para instalar cajas nido en el entorno del caserío de Taborno.
Otros enclaves
El domingo 11 de octubre la actividad se centrará en La Laguna, en la Plazoleta de Zerolo, donde se ubicará La Recova de Anaga Biofest, un espacio que reunirá a entidades, proyectos e iniciativas arsenales y gastronómicas vinculadas a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Una propuesta que se combinará con talleres de alfarería y cestería tradicional, actividades familiares que acercarán la biodiversidad de Anaga a los más pequeños y una acción dedicada a los polinizadores silvestres, en la que los participantes elaborarán con sus propias manos refugios para favorecer la presencia de estos insectos.
La música pondrá el broche final a la jornada del domingo 11 de octubre en La Recova de Anaga Biofest, con dos conciertos en la Plazoleta de Zerolo. A las 19:30 horas, JABLE, el proyecto de Jela y Cristina Mahelo, tenderá puentes entre Canarias y Latinoamérica con una mirada contemporánea a las músicas de raíz, donde dialogan tradición, memoria y nuevas sonoridades. A las 21:00 horas tomará el relevo La Cangreja, el proyecto de la cantautora grancanaria Elena Santana, cuyas canciones combinan naturaleza, reflexión, rebeldía y ritmo. Dos actuaciones de acceso gratuito para cerrar el día celebrando los vínculos entre música, territorio y comunidad.
Aprovechando el festivo, el lunes 12 de octubre se cerrará este primer fin de semana con Tegueste como punto de encuentro con una programación que mira hacia la gente y los saberes de Anaga. Las manos de Anaga: artesanía y memoria viva en Casas de la Cumbre permitirá conocer las tradiciones agrícolas y el de las artesanas que resisten al paso del tiempo; El balcón de Anaga: memoria, folclore y sabores de Pedro Álvarez recorrerá el sendero usado tradicionalmente para unir esta localidad con la de Tegueste, reforzando así los lazos históricos entre ambos enclaves.
Esta red de conexiones territoriales y humanas se cierra con la ruta Senderos de brega entre El Batán y Tegueste. La jornada incluye también un taller de cianotipia, antiguo procedimiento fotográfico monocromo, inspirado en la naturaleza de Anaga. Como colofón se propone una cata de vinos vinculados a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
El Anaga Biofest, proyecto organizado por Ecotouristing Ideas Regenerativas, cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y de Turismo de Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste, y la Fundación CajaCanarias.
Este año el proyecto Anaga Biofest ha sido reconocido con el Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026, en la categoría de “Cultura, Entretenimiento y Turismo”, reconocimiento internacional en el que fue escogido entre 234 candidaturas del conjunto de Iberoamérica, lo que avala su modelo de turismo regenerativo, activación territorial y colaboración con las comunidades locales.