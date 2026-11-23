La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha identificado a un joven grafitero de 26 años como presunto autor de diez pintadas vandálicas realizadas en diferentes espacios públicos y privados de la capital.
El investigado se enfrenta a posibles sanciones económicas de hasta 1.500 euros por cada infracción, además de asumir los costes de reparación de los daños ocasionados.
La actuación ha sido desarrollada por el Grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu), cuyos agentes llevaban varios meses investigando las pintadas aparecidas en distintas zonas de la ciudad.
Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las pesquisas han permitido atribuir al joven una decena de actuaciones, por las que se han tramitado diez actas de propuesta de sanción.
El informe policial ya ha sido remitido al departamento municipal correspondiente, que deberá determinar las sanciones aplicables conforme a la ordenanza.
Hasta 1.500 euros de multa por cada pintada
La normativa municipal contempla sanciones de hasta 1.500 euros por cada una de estas infracciones, por lo que las diez pintadas investigadas podrían suponer una cuantía máxima conjunta de 15.000 euros si todas fueran sancionadas con el importe más elevado.
No obstante, el Ayuntamiento ha precisado que será el departamento competente el encargado de establecer la cantidad definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y la posible reincidencia.
Además, se diferenciarán las pintadas realizadas en espacios públicos de aquellas que afectan a edificios, locales o instalaciones de propiedad privada.
La ordenanza también establece que, al margen de la multa económica, el responsable puede estar obligado a asumir los gastos de limpieza, reparación o restitución de los elementos dañados.
Por tanto, el coste final podría incluir tanto las sanciones administrativas como los trabajos necesarios para devolver las superficies afectadas a su estado anterior.
Pintadas en la plaza Weyler, La Granja y las Ramblas
La investigación policial comenzó hace varios meses, cuando los agentes del Proteu iniciaron un seguimiento para determinar quién estaba detrás de las pintadas detectadas en diferentes puntos de Santa Cruz.
Entre los lugares incluidos en el informe figuran la plaza Weyler, las Ramblas de Santa Cruz, la plaza de Santo Domingo y la pista de patinaje del parque La Granja.
También se han documentado pintadas en la carretera general del Rosario, las calles Villalba Hervás, La Marina y Nicolás Estévanez, así como en el puente General Serrador, en su confluencia con la calle Miraflores.
Los agentes recopilaron información sobre estos hechos hasta reunir los indicios necesarios para identificar al presunto responsable y tramitar las propuestas de sanción.
El Ayuntamiento destaca el trabajo de la Policía Local
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha felicitado a los agentes por la investigación realizada y por su trabajo para esclarecer la autoría de las pintadas.
El regidor ha señalado que estas actuaciones “contaminan los espacios comunes que compartimos todos, y que deben ser respetados por todos”.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha destacado las labores de vigilancia y control que desarrolla el Proteu en diferentes espacios del municipio para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
El grupo está especializado en actuaciones relacionadas con la protección del entorno urbano y la detección de infracciones que afectan a los espacios de uso común.
La investigación ha concluido con la remisión del informe policial y las diez actas administrativas al departamento municipal competente.
Será ahora este órgano el que determine las posibles sanciones económicas y las obligaciones de reparación que puedan corresponder al joven identificado.