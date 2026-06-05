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Ya han vandalizado con grafitis la gran pasarela peatonal del Padre Anchieta

La pasarela ha costado 13 millones de euros
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No han transcurrido ni dos semanas y ya la gran obra de la pasarela peatonal más larga de Canarias ya ha sido vandalizada con grafitis.

La pasarela que sortea la TF-5 desde la avenida de la Trinidad, en La Laguna, hasta la TF-24 para unir distintas facultades de la ULL ha costado trece millones de euros al Cabildo.

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No solo molesta el daño estético, que es evidente, sino la falta de respeto que tienen los autores por una infraestructura que es de todos y que hace un gran servicio a los estudiantes.

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