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Alertan de la muerte de aves en la TF-1 por las pantallas transparentes

Se han localizado de forma reiterada cadáveres de canarios, mirlos, tórtolas y otras especies de aves
Alertan de la muerte de aves en la TF-1 por las pantallas transparentes
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La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denuncia la muerte continuada de aves silvestres por colisión contra las pantallas acústicas transparentes instaladas en distintos tramos de las autopistas de Tenerife, especialmente en la del Sur (TF-1), y exige medidas correctoras por parte del Cabildo.

Durante este periodo se han localizado de forma reiterada cadáveres de canarios, mirlos, tórtolas y otras especies de aves silvestres que impactan contra estos paneles invisibles.

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