El Partido Popular de Canarias se burla del papa y de Pedro Sánchez

Hay campañas sucias. Hay propaganda cutre. Y luego está lo que acaba de hacer el PP de Canarias: publicar un montaje grotesco utilizando la imagen de su santidad el papa junto a PEDRO SÁNCHEZ para difundir una falsedad delirante y de pésimo gusto, a pesar de la surrealista actualidad judicial española: “Sánchez roba el anillo del Papa como regalo para Zapatero”, escribieron sin el más mínimo recato desde las redes oficiales del partido que dirige MANOLO DOMÍNGUEZ.
No es sátira política. No es ironía inteligente. No es crítica. Son los vociferantes cachorros del PP, mientras DOMÍNGUEZ sigue transitando esta legislatura más desorientado que un pulpo en un garaje. Y en política, no todo vale. Si valiese, también tendría un pase publicar que el narcotraficante amigo de FEIJÓO mantiene contactos con algunos dirigentes del PP en las Islas. Por poner un ejemplo. Con este meme, juegan sin rubor alguno con la figura del papa en vísperas de su viaje a Canarias. Utilizan a la máxima autoridad de la Iglesia Católica como si fuese un póster de taberna digital, rebajando el debate público a una cloaca.
Ay MANOLO…. Hubo un tiempo en que la derecha canaria presumía de moderación institucional. Hoy solo ofrece montajes cutres, bulos y ruido de mal gusto