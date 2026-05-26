Abierta la inscripción para ver al papa León XIV en La Laguna: el motivo por el que el sistema te rechazará y todos los detalles de su ruta

El dispositivo organizativo para la próxima visita pontificia a la isla de Tenerife ha definido sus parámetros clave. La plataforma digital ya ha activado de forma oficial el enlace de inscripción en línea para los ciudadanos que deseen participar en el encuentro que el papa León XIV mantendrá con las realidades migrantes del Archipiélago. La cita institucional tendrá lugar en la Plaza del Cristo de La Laguna el 12 de junio a las 10:10 horas.
Las pautas de seguridad e infraestructura en el recinto serán estrictas. Debido a las limitaciones de espacio, los asistentes deberán permanecer de pie durante todo el evento y el acceso a la plaza estará habilitado únicamente entre las 7:00 y las 9:10 horas.
El protocolo logístico prohíbe explícitamente la entrada de sillas o carritos para garantizar la movilidad. Asimismo, el sistema informático bloqueará automáticamente las solicitudes de inscripción de aquellas personas que ya estén registradas para asistir a la posterior Eucaristía en la capital tinerfeña.
El programa oficial establece que, tras inspeccionar el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces, el Santo Padre presidirá en la Plaza del Cristo un acto de 40 minutos de duración.
El objetivo prioritario es visibilizar la realidad migratoria de las Islas mediante testimonios directos de personas procedentes de América y del continente africano, acompañados por voluntarios y personal técnico de acogida.
Suso González Concepción, delegado de Migraciones de la Diócesis, concretó que el evento expondrá el trabajo orgánico de las entidades del sector, con la previsión de que la intervención del papa promueva una reflexión profunda sobre el reto de la migración en la sociedad.
Itinerario del recorrido por La Laguna y Santa Cruz
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, ha desglosado la ruta detallada que ejecutará el pontífice para permitir el saludo de los fieles. La planificación logística presenta una dualidad en el uso de los vehículos oficiales según el municipio.
Al concluir el acto de la Plaza del Cristo, el papa León XIV se desplazará por La Laguna a bordo de un coche eléctrico adaptado (estilo carro de golf). Este trayecto se iniciará por la calle Viana, una zona reservada de forma específica para la presencia de personas mayores, colectivos vulnerables y usuarios de centros vinculados a la Iglesia.
Entre los asistentes prioritarios en esta vía se encuentran los residentes del hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna), de la Fundación Cruz Blanca y del complejo Acamán de las Hermanas Hospitalarias.
Posteriormente, el recorrido urbano continuará por la calle San Agustín hasta alcanzar la sede del Obispado de Tenerife, lugar fijado para un breve descanso institucional de varios minutos.
Una vez finalizado el bloque lagunero, el papa se trasladará en un vehículo cerrado hacia Santa Cruz de Tenerife. La transición al formato oficial de recorrido masivo se ejecutará en la Avenida de La Salle, punto donde el pontífice subirá al papamóvil.
El itinerario capitalino proseguirá por la Plaza Weyler y la calle Méndez Núñez, para iniciar el descenso a través de la calle El Pilar. Finalmente, el vehículo enfilará hacia la Plaza de España y la Avenida Marítima con el fin de ingresar a la Explanada Portuaria, recinto donde se oficiará la Eucaristía multitudinaria.