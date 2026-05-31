‘Caos’ de tráfico en Canarias por la visita del papa: la DGT detalla cómo serán los cortes en la TF-5, TF-1 y GC-1

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado un dispositivo especial de circulación con motivo de la histórica visita del papa León XIV a Canarias. El operativo, diseñado para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos pontificios, incluirá cortes dinámicos en las principales arterias de Gran Canaria y Tenerife, cierres de incorporaciones, restricciones al tráfico pesado y la suspensión de obras en las vías afectadas los próximos 11 y 12 de junio.
Según recoge la resolución oficial, “se hace necesario el establecimiento de medidas especiales de ordenación con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos a los que esta visita dará lugar en las islas de Tenerife y Gran Canaria”.
Las mayores afecciones se concentrarán el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife, coincidiendo con la agenda del pontífice.
Cortes de tráfico en Gran Canaria (11 y 12 de junio)
El dispositivo en Gran Canaria arrancará el martes 11 de junio, concentrando los cortes en los principales corredores de la isla:
- Martes 11 de junio (Mañana): Entre las 10:30 y las 11:45 horas, se producirá un corte dinámico en la GC-1, en sentido sur, entre los puntos kilométricos 15 y 56.
- Martes 11 de junio (Mediodía): Entre las 12:15 y las 13:15 horas, el corte afectará a la GC-1 en sentido norte, desde el kilómetro 56 hasta Las Palmas de Gran Canaria.
- Cierre de ramales: De 09:30 a 14:00 horas permanecerán cerrados los ramales de salida desde la GC-1 hacia la GC-500.
- Túnel de San José: La GC-31 sufrirá restricciones entre las 12:45 y las 13:15 horas.
- Martes 11 de junio (Tarde): La DGT prevé nuevos cortes en la GC-3 (puntos kilométricos 6 al 9) en ambos sentidos en diferentes momentos. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 se cerrará desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.
- Miércoles 12 de junio (Antes de viajar a Tenerife): Entre las 07:30 y las 08:30 horas se cortará de forma dinámica la GC-1 (km 0 al 15), y la GC-31 estará afectada de 07:30 a 08:00 horas.
Cortes de tráfico en Tenerife (12 de junio)
Las restricciones en Tenerife comenzarán el miércoles 12 de junio desde primera hora de la mañana, afectando gravemente a la TF-5 y los accesos a La Laguna y Santa Cruz:
- Camino El Matadero y TF-24 (La Esperanza): afectados entre las 08:45 y las 10:00 horas (km 1,3 al 0) con cierre de incorporaciones.
- TF-5 (Sentido Santa Cruz): corte dinámico entre las 08:45 y las 09:30 horas desde el kilómetro 15 hasta la salida 8A. Más tarde, entre las 09:30 y las 11:45 horas, habrá otro corte en sentido Santa Cruz entre los kilómetros 9 y 0, con cierre total de accesos.
- TF-13: afectada entre las 09:15 y las 11:30 horas (kilómetros 0 al 4).
- TF-5 (Sentido La Laguna): pasado el mediodía, entre las 13:00 y las 14:30 horas, se aplicarán cortes dinámicos desde el kilómetro 0 hasta la salida 12, afectando también a tramos de la TF-152 y la TF-235.
Carril exclusivo para guaguas en la TF-4
La DGT reservará para vehículos autorizados y guaguas el carril derecho de la TF-4 en ambos sentidos entre las 06:00 y las 18:00 horas del día 12.
Restricciones a camiones y suspensión de obras
La resolución establece la prohibición de circular a vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y transportes de mercancías peligrosas:
- Gran Canaria: en la GC-1, GC-3 y GC-31 durante las horas del operativo.
- Tenerife: en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 entre las 06:00 y las 18:00 horas del 12 de junio.
Asimismo, Tráfico ha solicitado la suspensión temporal de todas las obras que puedan afectar a la circulación en las vías mencionadas.
El ‘Plan B’ por la niebla en Los Rodeos
La DGT advierte de que este dispositivo es flexible y podría sufrir modificaciones de última hora por motivos de seguridad.
De hecho, las autoridades ya contemplan un operativo alternativo por si la presencia de niebla u otras condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna obligaran al avión papal a desviar su aterrizaje hacia el aeropuerto de Tenerife Sur.