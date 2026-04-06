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Ya es oficial: La Orotava cambia la fecha del baile de magos

Este ajuste viene motivado exclusivamente por cuestiones de seguridad al no poder no contar con la Guardia Civil y la Policía Canaria, ocupados en la visita del Papa León XIV a Canarias
Ya es oficial: La Orotava cambia la fecha del baile de magos
La Orotava cambia la fecha del baile de magos. | DA
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Las Fiestas Patronales de La Orotava, previstas para celebrar entre el 15 de mayo y el 14 de junio, mantendrán su amplio programa de actos prácticamente sin cambios, y solo se modifica la fecha de uno de sus eventos principales: el tradicional Baile de Magos.

Este ajuste viene motivado exclusivamente por un tema de seguridad y no poder desarrollarse con máximas garantías por no contar con la presencia de la Guardia Civil y la Policía Canaria ocupados en la visita excepcional del Papa León XIV a Canarias los días 11 y 12 de junio, y este último día en concreto a la isla de Tenerife.

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Este  acontecimiento de la visita de un Jefe de Estado  obliga a desplegar en esta jornada un amplio dispositivo de seguridad de carácter extraordinario, lo que imposibilita contar con el refuerzo habitual de efectivos —incluyendo los agentes especiales necesarios para garantizar la seguridad en eventos multitudinarios.

Cabe recordar que el Baile de Magos de La Orotava reúne cada año a más de 30.000 personas, por lo que resulta imprescindible disponer de un Plan de Seguridad con todos los recursos necesarios, y es imposible garantizarlos solo con agentes locales y protección civil. 

En la tarde de este lunes se ha celebrado la Comisión Mixta de las Fiestas Patronales, con la asistencia del alcalde y de los portavoces de los grupos políticos, miembros de la corporación municipal y representantes de colectivos, grupos y entidades implicadas en la orga

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