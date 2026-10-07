Ni Messi ni Lewandowski: el récord de Pedro Rodríguez que nadie ha podido superar en la historia del fútbol

Pedro Rodríguez ‘Pedrito’ se retira del fútbol dejando un registro muy difícil de repetir. El tinerfeño fue el primer jugador de la historia en marcar en seis competiciones oficiales durante un mismo ciclo y lo hizo, además, en las seis que el FC Barcelona conquistó para completar su histórico sextete de 2009.
Ni siquiera Leo Messi pudo superar aquella hazaña. El argentino consiguió igualar en 2011 el registro de marcar en seis competiciones durante un mismo año, pero existe una diferencia fundamental: aquel Barça no ganó los seis títulos. Pedro sí marcó en cada una de las competiciones que terminaron en las vitrinas azulgranas en 2009.
Ahí está la particularidad del récord que acompaña al futbolista canario ahora que ha anunciado su retirada hoy a los 39 años.
Pedro marcó en las seis competiciones del sextete
El Barcelona de Pep Guardiola conquistó en 2009 Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Era la primera vez que el club conseguía todos los títulos posibles durante un mismo año.
Aquello convirtió al entonces jugador de 22 años en el primer futbolista que marcaba en seis competiciones oficiales durante un mismo ciclo. El propio FC Barcelona sigue destacando ese registro dentro de la trayectoria del tinerfeño.
Pedro todavía añadiría otro gol decisivo en aquel Mundial de Clubes. En la final contra Estudiantes de La Plata apareció en el minuto 89 para firmar el empate que llevó el partido a la prórroga. Messi acabaría marcando el 2-1 que completó el sextete.
La diferencia entre el récord de Pedro y el de Messi
Messi estuvo muy cerca de conseguirlo en aquel mismo 2009. El argentino marcó en cinco de las seis competiciones conquistadas por el Barça, pero se quedó sin anotar en la Supercopa de Europa.
Y resulta especialmente significativo que el gol de aquella final ante el Shakhtar lo marcara precisamente Pedro, tras una combinación con el propio Messi. El tinerfeño hizo el único tanto del partido en la prórroga y permitió al Barça conquistar el quinto título de aquel año.
Dos años más tarde, en 2011, Messi sí consiguió marcar durante el mismo año en Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. El Barça recoge oficialmente que el argentino igualó entonces la hazaña conseguida por Pedro en 2009.
Pero aquel equipo no consiguió el sextete. En 2011-2012, el conjunto azulgrana no ganó la Liga ni la Champions, por lo que la coincidencia que se produjo con Pedro —marcar en las seis competiciones y que su equipo conquistara las seis— no volvió a repetirse.
Ni el Bayern del sextete pudo repetirlo
El otro gran referente sirve para dimensionar todavía más el dato. El Bayern de Múnich completó su propio sextete en 2020, pero tampoco tuvo un futbolista que marcara en todas las competiciones conquistadas.
Robert Lewandowski, por ejemplo, no anotó en la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund. Los goles del Bayern en aquel 3-2 fueron de Tolisso, Müller y Kimmich. Tampoco marcó en la Supercopa de Europa contra el Sevilla, donde anotaron Goretzka y Javi Martínez.
Por eso el registro de Pedro no consiste simplemente en haber marcado en seis torneos. Su singularidad está en haber encontrado portería en cada una de las seis competiciones que su equipo terminó conquistando para alcanzar el sextete.
Un récord que ayuda a explicar la dimensión de la carrera del jugador nacido en Tenerife y que permanece ligado a una de las temporadas más exitosas de la historia del Barcelona.