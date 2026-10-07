El tinerfeño Pedro Rodríguez cuelga las botas: el campeón del mundo anuncia su retirada con un emotivo vídeo

Pedro Rodríguez ‘Pedrito’ ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 39 años. El futbolista tinerfeño, campeón del mundo con España en 2010, pone fin a una carrera de casi dos décadas después de abandonar la Lazio el pasado 30 de junio.
El jugador comunicó su decisión a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida en el que recuerda sus inicios en Tenerife, su etapa en el Barcelona, el Mundial conquistado con España y sus posteriores experiencias en Inglaterra e Italia.
“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz”, escribió.
Pedro nació en Santa Cruz de Tenerife el 28 de julio de 1987 y comenzó su trayectoria futbolística en el San Isidro antes de incorporarse a las categorías inferiores del FC Barcelona. El club azulgrana fue el escenario de su salto definitivo a la élite.
Una carrera con 841 partidos y más de 200 goles
Pedro cierra su trayectoria profesional con 841 partidos y 205 goles, contando sus encuentros con Barcelona, Chelsea, Roma, Lazio y la Selección Española. Con España disputó 65 encuentros y marcó 17 tantos.
Su etapa más exitosa llegó con el Barça. Allí consiguió cinco Ligas, tres Champions League, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, entre otros títulos.
También formó parte de una de las generaciones más laureadas de la Selección Española, con la que conquistó el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa de 2012. Disputó dos Mundiales y dos Eurocopas con España.
Tras abandonar Barcelona en 2015, Pedro fichó por el Chelsea. En Londres conquistó una Premier League, una FA Cup y una Europa League antes de iniciar su etapa en Italia, primero con la Roma y posteriormente con la Lazio.
Su último curso como profesional fue el 2025-2026. Pese a tener 38 años durante buena parte de aquella temporada, disputó 33 partidos y marcó cinco goles con la Lazio. Un año antes había firmado 14 tantos en 44 encuentros.
De Tenerife a conquistar el mundo
En su despedida, Pedro también recordó sus primeros pasos con un balón en las Islas.
“Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca”, señaló antes de referirse a su etapa en Barcelona como “un privilegio”.
El tinerfeño fue además protagonista de uno de los equipos más exitosos de la historia azulgrana. En 2009 se convirtió en el primer futbolista que marcaba en seis competiciones oficiales diferentes durante una misma temporada, según recuerda el propio FC Barcelona.
También dejó su huella en una final de Champions. En 2011 abrió el marcador para el Barça ante el Manchester United en Wembley, un encuentro que terminó 3-1 y dio al conjunto azulgrana su cuarta Copa de Europa.
Ahora, después de haber permanecido sin equipo desde su salida de la Lazio, Pedro Rodríguez cierra definitivamente su etapa como futbolista.
“Gracias a mis compañeros, lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos”, concluyó.