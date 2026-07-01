Pedrito se deja ver en un conocido guachinche de Tenerife: “Siempre es un orgullo”

El futbolista Pedro Rodríguez, conocido como Pedrito, visitó este fin de semana el guachinche Como en Casa, situado en la Cruz Chica, Guamasa, en Tenerife. El propio establecimiento compartió una imagen del encuentro en sus redes sociales y agradeció públicamente la visita del jugador.
“Este fin de semana tuvimos el honor de recibir en Como en Casa a Pedro Rodríguez”, publicó el guachinche en su cuenta de Instagram, donde destacó la confianza depositada por el futbolista en el equipo del local.
La publicación muestra a Pedro Rodríguez junto a parte del personal del establecimiento, en una imagen tomada en el interior del guachinche. El negocio aprovechó el mensaje para subrayar que “siempre es un orgullo que figuras del deporte elijan compartir un momento alrededor de nuestra mesa”.
La visita de Pedrito a un guachinche de Tenerife
El mensaje del local ha generado interés entre los seguidores del establecimiento y los aficionados al fútbol en Tenerife, donde Pedro Rodríguez mantiene un fuerte vínculo por su trayectoria y origen canario.
El guachinche Como en Casa se presenta en la publicación como un establecimiento ubicado en Cruz Chica, Guamasa, con terraza, zona petfriendly y espacio Chill Out, según recoge el propio texto compartido en Instagram.
La visita de deportistas conocidos a restaurantes y guachinches de las Islas suele tener especial repercusión en redes sociales, especialmente cuando los propios locales comparten imágenes de estos encuentros con sus clientes y seguidores.