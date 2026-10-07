La huelga general por la vivienda se celebrará el 11 de noviembre

España afrontará el próximo miércoles 11 de noviembre una huelga general por la crisis de acceso a la vivienda, respaldada por CCOO y UGT junto a organizaciones sociales vinculadas a las movilizaciones por el alquiler, según publica este miércoles EL PAÍS. Será el primer paro general apoyado conjuntamente por los dos grandes sindicatos desde 2012.
La convocatoria está prevista como una huelga de 24 horas para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda y medidas frente al encarecimiento del alquiler y la compra. UGT y CCOO habían anunciado oficialmente el pasado lunes su decisión de impulsar el paro, aunque entonces todavía no habían concretado la fecha.
La elección del 11 de noviembre coloca además la movilización en pleno calendario electoral. Las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre y la campaña comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 13, según establece el real decreto de convocatoria electoral publicado en el BOE.
Por tanto, la huelga tendrá lugar dos días antes del inicio de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones.
Por qué se convoca la huelga general
CCOO y UGT justifican la movilización por el impacto que tiene el precio de la vivienda sobre las rentas de los trabajadores. Ambas organizaciones sostienen que los salarios actuales dificultan a una parte de la población acceder a una vivienda y quieren incorporar el ámbito laboral a las movilizaciones que durante las últimas semanas han reclamado medidas sobre alquileres, desahucios y vivienda asequible.
Los sindicatos acordaron el lunes promover una huelga general de 24 horas “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, en coordinación con movimientos sociales y organizaciones de inquilinos. A CCOO y UGT se suman sindicatos con fuerte presencia territorial, como CIG en Galicia y ELA y LAB en el País Vasco, según la información publicada este miércoles.
CEOE y Cepyme cuestionan la convocatoria
Las patronales CEOE y Cepyme han expresado su rechazo a la huelga. En un comunicado conjunto difundido este martes, ambas organizaciones sostienen que las reivindicaciones planteadas persiguen fundamentalmente cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda, competencias que atribuyen a las administraciones públicas y no directamente a las empresas.
Las patronales consideran por ello “inadmisible” trasladar a empresas, trabajadores y actividad económica el coste de una movilización dirigida, a su juicio, a modificar las políticas públicas de vivienda.
También cuestionan su proximidad a las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, el propio comunicado precisaba este martes que todavía no existía un preaviso formal ni una fecha determinada, situación anterior al acuerdo sobre el 11 de noviembre conocido este miércoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente el derecho de los sindicatos a convocar la protesta y ha relacionado la movilización con un problema que afecta a trabajadores y familias: el acceso a la vivienda.
La primera huelga general desde 2012
Será la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años.
La anterior tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, contra las políticas de ajuste económico. Aquel paro se desarrolló además dentro de una jornada de movilización europea en distintos países.
Ese mismo año, el 29 de marzo, los dos sindicatos también habían convocado una huelga general contra la reforma laboral. Desde 1988, CCOO y UGT han respaldado conjuntamente grandes paros estatales en diferentes momentos: el 14 de diciembre de 1988, el 28 de mayo de 1992, el 27 de enero de 1994, el 20 de junio de 2002, el 29 de septiembre de 2010 y los dos de 2012.
La del próximo 11 de noviembre tendrá además una particularidad: la vivienda será el eje central de una huelga general, en un momento en el que el acceso al alquiler y a la compra ha pasado a ocupar buena parte de la agenda política previa a las elecciones.