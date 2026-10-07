Huelga indefinida de médicos en Canarias: comenzará el 16 de octubre

El Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud a partir del 16 de octubre, por las discrepancias que mantiene el colectivo con la Consejería de Sanidad.
El anuncio de esta huelga se produce el mismo día en que se ha aplazado la protesta laboral de los facultativos a nivel nacional a la espera de que se celebren las elecciones generales y solo una semana después de que UGT firmara un preacuerdo con la Consejería de Sanidad, por el que daba por cerrado, por su parte, el conflicto.
Sin embargo, los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias sostienen que la Consejería no ha dado respuesta a los 18 objetivos planteados como parte de un plan estratégico para mejorar sus condiciones laborales y preservar la calidad del sistema público.