Nuevo desprendimiento en el acantilado de la playa de San Marcos: cayó directamente al mar

Un desprendimiento se ha producido en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, con la caída de parte del acantilado directamente al mar. El derrumbe tuvo lugar este martes en un sector donde no hay viviendas, según ha informado Televisión Canaria.
Las imágenes, grabadas por Yolanda León Sánchez, muestran el momento en el que una importante cantidad de tierra y rocas se desprende de la ladera y cae sobre el agua, levantando una gran nube de polvo.
El desprendimiento se localizó en una zona del acantilado alejada de las edificaciones.
Tres derrumbes en 2023 obligaron a actuar de urgencia
En julio de 2023, tres desprendimientos registrados durante un mismo fin de semana obligaron al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a activar trabajos urgentes de contención y mantenimiento en el talud.
La actuación tenía como objetivo reforzar las protecciones, eliminar rocas sueltas y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.
Según explicó en aquel momento el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, los trabajos debían prolongarse durante aproximadamente cinco días y requerían la intervención directa de técnicos sobre la ladera.
Las tareas incluían la limpieza del talud, retirada de materiales inestables y colocación de sistemas de protección. Para ejecutarlas, los operarios se descolgaron por la ladera y utilizaron procedimientos mecánicos y medidas específicas de seguridad.