La obra de teatro sobre Federico García Lorca que fue cancelada en Valladolid por la Junta de Castilla y León, gobernada entonces por PP y Vox, llegará al Auditorio de Tenerife los días 18, 19 y 20 de diciembre. La suspensión del espectáculo, denunciada por su compañía como un posible caso de censura ideológica, provocó una controversia política y cultural.
Se trata de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, una propuesta de teatro documental de la compañía Proyecto 43-2, dirigida por María San Miguel, que recorre la vida y obra del poeta granadino hasta su asesinato en 1936, durante la Guerra Civil.
El montaje podrá verse en La Salita del Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con tres funciones programadas y entradas a un precio de ocho euros.
La representación estaba prevista para octubre de 2026 en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, dependiente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la Consejería de Cultura comunicó la cancelación de las funciones programadas para los días 24 y 30 de octubre.
La Administración autonómica justificó la decisión por la necesidad de acometer obras de mejora y adecuación de las instalaciones. La explicación fue cuestionada por la compañía Proyecto 43-2, que denunció contradicciones y falta de información sobre las actuaciones previstas en el recinto.
Su directora, María San Miguel, consideró que existían motivos para sospechar que la suspensión respondía a razones ideológicas, especialmente por la ausencia de una alternativa para representar el espectáculo en otra fecha.
La controversia llegó también al ámbito político. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusó públicamente a PP y Vox de ejercer censura contra una propuesta cultural dedicada a Federico García Lorca. La compañía trasladó el asunto a la Fiscalía para que se examinaran las circunstancias de la cancelación, aunque no consta que se haya acreditado judicialmente una motivación ideológica.
Ahora, el espectáculo llegará a Tenerife con una propuesta que combina memoria histórica, investigación documental y representación escénica. Tres intérpretes reconstruyen, a través de diferentes objetos, episodios de la vida y obra de Federico García Lorca, desde su juventud en el pueblo donde creció hasta el lugar de su asesinato, el barranco de Víznar, en Granada.
La pieza también pone el foco en el trabajo de los equipos multidisciplinares que participan en las exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como en las historias de otras víctimas que, al igual que el poeta, fueron asesinadas en aquellas circunstancias.
Según explica la compañía, el objetivo del montaje es contribuir a mantener viva la memoria histórica, dignificar a las víctimas y dar visibilidad a los procesos de recuperación de sus restos.
La obra forma parte del Circuito estatal de teatro, danza y circo España en Libertad. 50 años, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales del Ministerio de Cultura.
En Tenerife, las representaciones tendrán lugar el viernes 18 y el sábado 19 de diciembre, a las 19.30 horas, y el domingo 20 de diciembre, a las 12.00 horas.
Las entradas cuestan ocho euros y pueden adquirirse a través de la página oficial del Auditorio de Tenerife. El espectáculo tiene una duración aproximada de 85 minutos y está recomendado para mayores de 12 años.
Además, después de la primera función, prevista para el viernes 18 de diciembre, se celebrará un coloquio con el público.