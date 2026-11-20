La Coordinadora LGTBIQA+ de Canarias, integrada por una decena de asociaciones de las Islas, ha presentado este viernes una campaña de movilización ciudadana con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Bajo el lema “Que tu voto no sea una bola negra”, la iniciativa pretende fomentar la participación electoral y situar los derechos del colectivo en el debate político.
La campaña se ha dado a conocer en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con el Día Internacional de la Memoria Trans, que se conmemora cada 20 de noviembre. La elección del lugar tiene un significado especial para las entidades organizadoras, ya que allí se celebró la primera manifestación del Orgullo en 1978, según recuerda la Coordinadora.
Con esta iniciativa, las asociaciones quieren animar a la ciudadanía a conocer y contrastar los programas electorales de las distintas formaciones políticas, prestando especial atención a sus propuestas relacionadas con la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQA+.
Una campaña inspirada en la película La bola negra
El lema elegido hace referencia a La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, que llegó a los cines españoles en septiembre de 2026.
La producción toma como punto de partida una obra teatral inacabada de Federico García Lorca que aborda la homosexualidad, y desarrolla una historia vinculada a la identidad sexual, la memoria y la discriminación.
La Coordinadora recupera esa referencia cinematográfica y la traslada al contexto electoral con un mensaje centrado en la participación política y la defensa de los derechos del colectivo.
La iniciativa llega en plena campaña para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, convocadas después de la disolución anticipada de las Cortes Generales.
Preocupación por los discursos de odio y los derechos LGTBIQA+
Las organizaciones que integran la Coordinadora han expresado su preocupación por lo que consideran un aumento de los discursos de odio y los posicionamientos políticos que cuestionan derechos relacionados con la diversidad sexual y de género.
“Nos acechan todavía, los derechos conquistados están en riesgo”, advierten las entidades en el comunicado de presentación.
A su juicio, los avances legislativos y sociales conseguidos durante las últimas décadas requieren un compromiso continuado para garantizar su protección.
Por este motivo, consideran necesario que las personas LGTBIQA+, sus familias y el conjunto de la ciudadanía examinen las propuestas y trayectorias de los partidos políticos en cuestiones de igualdad y no discriminación.
La Coordinadora también defiende que los derechos fundamentales deben quedar protegidos con independencia de los cambios de Gobierno y de los distintos ciclos electorales.
“Existimos, resistimos, decidimos”
Durante la presentación, las entidades resumieron su mensaje en tres palabras: “Existimos, resistimos, decidimos”.
Con la primera, reivindican su presencia en la sociedad y el derecho a vivir con libertad y dignidad. La segunda expresa su rechazo a la discriminación y a cualquier retroceso que, a su juicio, pueda afectar a los avances conseguidos.
La tercera pone el foco en la participación política y en el voto como herramienta de expresión ciudadana.
La campaña se dirige tanto a las personas LGTBIQA+ como a sus familiares, amistades y al resto de la población. Las asociaciones defienden la importancia de ejercer el derecho al voto de manera libre e informada.
La Coordinadora concluye su llamamiento reclamando que la igualdad no se convierta en un elemento de confrontación política y que los derechos humanos permanezcan presentes en el debate público más allá de las convocatorias electorales.