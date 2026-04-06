Buscan voluntarios para recibir al Papa León XIV en Canarias: “Nos hacen falta manos”

El registro de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Barcelona se ha cerrado, según ha informado la web oficial del viaje del Pontífice a España. Prevost visitará la ciudad condal del 9 al 11 de junio de 2025, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.
“No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos los que han ofrecido su tiempo”, subrayan los coordinadores de la visita, al tiempo que animan a apoyar el viaje del Pontífice con “oración”.
Por su parte, continúan abiertas las inscripciones para participar activamente en la visita a Madrid –donde permanecerá del 6 al 9 de junio– y Canarias —donde estará del 11 al 12 de junio–.
En concreto, desde la Iglesia recuerdan que se puede colaborar como voluntarios, tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos; realizando alguna colaboración en especie –como transporte, servicios, material o conocimientos profesionales–; y ofreciendo casa para la acogida de peregrinos.