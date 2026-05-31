Canarias: un pueblo orgulloso de su identidad

La celebración del Día de Canarias llenó ayer todas las localidades de Tenerife de tradición, gastronomía típica, folclore y múltiples actividades, desde el Norte hasta el Sur, para conmemorar este día tan especial y lleno de emociones.
En Santa Cruz, más de 12 horas de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y de artesanía, repartidas en ocho espacios, congregaron a miles de personas en una jornada que tuvo el broche de oro con los Premios Santa Cruz-Día de Canarias y los conciertos de Soul Sanet y José Vélez.
Así, la calle de La Noria, el entorno de la plaza de La Concepción, Campo de Castro, la plaza de La Candelaria, la de España, la de Correos, la Alameda del Duque de Santa Elena y la calle Candelaria fueron testigos de la gran fiesta de tradiciones y escenario donde participantes y público pudieron disfrutar de una jornada llena de canariedad.
Por los diferentes escenarios pasaron diferentes grupos musicales como Achamán, Soul Sanet o los grupos folclóricos Itamar, Montenevado, Bienmesabe y la banda de música Unión y Amistad. Fueron la antesala al esperado concierto de José Vélez, con el que el archiconocido cantante canario cerró la jornada. Además de todo ello, Yanely Hernández y El Cristito pusieron la nota de humor.
Asimismo, la Feria del Vino A modo canario vivió su segunda jornada, y por la calle de La Noria pasaron miles de personas que pudieron disfrutar de los mejores caldos canarios de hasta 5 denominaciones de origen de las diferentes islas. Por esa zona y por todo el cuadrilátero se pudieron escuchar, en horas del mediodía, los pasacalles de los grupos Con Nuestra Gente Chincanayros, Mayores del 2000, Aguerche y Sueños del Teide.
Uno de los momentos álgidos fue la entrega de los Premios Santa Cruz-Día de Canarias. El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, entregaron unas distinciones que en esta edición reconocieron el 60 aniversario de la Agrupación Folclórica Tajaraste; la vinculación con la música, el folclore y la cultura tradicional de Santa Cruz de Besay Pérez; la trayectoria musical defendiendo la identidad canaria de Soul Sanet y la importancia de mantener vivo el legado y la tradición del concurso de comidas típicas de Julio Francisco Tacoronte y de la Asociación Cultural, Musical y Deportiva Guachipanduzitos.
Bermúdez destacó que “Santa Cruz ha vuelto a poner de manifiesto el orgullo que sentimos por nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad. Hemos disfrutado de una jornada en la que la esencia canaria ha sido la verdadera protagonista. La participación de familias al completo en los distintos actos organizados nos llena de ilusión y refuerza nuestro compromiso de seguir impulsando y preservando nuestra cultura”.
Mientras, en La Laguna, la plaza del Adelantado acogió ayer actuaciones musicales, degustación gastronómica de productos canarios, muestra de trajes tradicionales, talleres de tambores, juegos infantiles tradicionales y exhibiciones de juego del palo y lucha canaria.
El punto culminante del día llegó con las actuaciones de la Agrupación Unión y Amistad y el Grupo San Borondón y, en especial, el concierto de Olga Cerpa y Mestisay, gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias.
Además del casco histórico, el Día de Canarias se vivió en distintos puntos del municipio con actividades impulsadas conjuntamente por el Ayuntamiento y las respectivas asociaciones vecinales.
Tanto el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, como el concejal de Fiestas, Dailos González, invitaron a vivir “esta jornada de celebración, que es el momento idóneo para encontrarnos, compartir lo que somos y sentir orgullo de esta tierra tan diversa, abierta al mundo y plagada de historia”.
Mientras, en el Sur, la plaza del Pescador de Los Cristianos vivió en la noche del pasado viernes una nueva edición del Baile de Magos, que cada año marca el Día de Canarias. El evento, organizado por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona, registró una alta participación y el recinto habilitado se animó con mesas, ambiente festivo y un público ataviado con los trajes tradicionales canarios.
También Candelaria celebró su tradicional baile de magos del Día de Canarias, en la noche del pasado viernes, que congregó a unas 6.000 personas en el entorno del recinto habilitado frente al ayuntamiento y la plaza de Los Pescadores. El buen ambiente reinó durante toda la noche, en la que la música y el ritmo estuvieron presentes de la mano de la Orquesta Armonía Show, Sabrosa, Grupo Atenia y Pepe Benavente.
En el Norte muchas localidades celebraron también este día, como Santa Úrsula, que organizó una nueva edición de su Feria de Artesanía, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una amplia representación de productos elaborados de forma tradicional, acompañados por los grupos folclóricos municipales.