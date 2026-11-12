El Sindicato de Inquilinas, tras el 11N en Tenerife: “No tenemos miedo, tenemos las llaves del cambio”

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha realizado este jueves un balance de la huelga general y la manifestación del 11 de noviembre, una jornada que considera un punto de inflexión para el movimiento por el derecho a la vivienda en la Isla. La organización eleva a más de 50.000 las personas que participaron en la movilización de Santa Cruz de Tenerife y asegura que las protestas han reforzado su capacidad de organización.
“La huelga del 11N ha marcado un antes y un después. Hoy somos más, estamos más organizadas y tenemos más fuerza que nunca. No tenemos miedo: tenemos las llaves del cambio”, señala el colectivo en un comunicado difundido este jueves.
La cifra de asistencia facilitada por el Sindicato de Inquilinas supera las estimaciones difundidas durante la jornada. La Delegación del Gobierno contabilizó más de 10.000 manifestantes, mientras que los convocantes habían situado inicialmente la participación en unas 40.000 personas.
Para la organización, la principal consecuencia de la huelga no se limita a la asistencia registrada en las calles, sino a la consolidación de un movimiento ciudadano que comenzó a tomar forma durante la Acampada por la Vivienda de octubre.
Una jornada de movilizaciones desde las cinco de la mañana
El Sindicato de Inquilinas destaca la participación de vecinos, trabajadores y personas que comenzaron a organizarse durante la acampada del pasado mes, junto a colectivos sociales y organizaciones sindicales.
Según su relato, la jornada del miércoles comenzó a las 5.00 horas, con la concentración de más de 120 personas en el Intercambiador de Guaguas de La Laguna. Los participantes consiguieron interrumpir el tráfico durante aproximadamente 30 o 40 minutos.
A partir de las 8.00 horas, los piquetes recorrieron distintos puntos de Santa Cruz, entre ellos el Mercado Nuestra Señora de África, el Cabildo de Tenerife, la calle Castillo y la Plaza Weyler. También realizaron una parada frente al Parlamento de Canarias, donde, según el colectivo, se incorporaron más de 30 personas.
A las 11.00 horas comenzó otra movilización desde el CIFP César Manrique, que recorrió varios barrios de la capital y finalizó en la Plaza de España. Allí se celebró una comida popular antes de la manifestación de la tarde.
La marcha principal arrancó desde la Plaza Weyler a partir de las 17.30 horas. El Sindicato asegura que, cuando la cabecera alcanzó la sede de Presidencia del Gobierno, alrededor de las 19.00 horas, todavía quedaban participantes saliendo del punto de partida.
Uno de los momentos más destacados por la organización se produjo durante la lectura de las reivindicaciones, cuando los manifestantes encendieron las linternas de sus teléfonos móviles para iluminar el acto.
“No teníamos luz para poder leer el manifiesto. Y nos iluminó toda la manifestación”, recuerda el colectivo.
Las diez reivindicaciones que mantiene el movimiento
El Sindicato de Inquilinas insiste en que la movilización del 11N debe traducirse en medidas concretas para mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones laborales en Canarias.
Entre sus principales exigencias figuran la regulación de los precios del alquiler, con topes efectivos y declaración de zonas tensionadas, así como la ampliación del parque público de vivienda y la prohibición de su privatización.
También reclama recuperar viviendas vacacionales para destinarlas al uso residencial, limitar las compras especulativas, implantar contratos de alquiler indefinidos y poner fin a los desahucios y a la actividad de las empresas de desocupación.
En el ámbito laboral, sus propuestas incluyen salarios y pensiones vinculados a la inflación y al coste de la vivienda, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de sueldo y la eliminación de la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres.
Además, plantea la expropiación y el control por parte de los sindicatos de vivienda de los inmuebles en manos de grandes tenedores. En su manifiesto cifra en 500.000 las viviendas que estarían en esa situación en España, 80.000 de ellas en Canarias, cantidades que requieren una comprobación independiente.
El Sindicato de Inquilinas anuncia que mantendrá la movilización
En su valoración, la organización sostiene que la respuesta ciudadana supone un impulso para continuar las protestas y extender la participación a otros barrios y municipios de Tenerife.
También agradece la implicación de las personas que participaron en los piquetes, las asambleas y la manifestación, así como el trabajo de las organizaciones sindicales CGT, ASOC, Intersindical Canaria y co.Bas.
El colectivo denuncia, además, actuaciones policiales que considera violentas durante la jornada, aunque el comunicado no concreta los episodios a los que se refiere.
De cara a los próximos meses, el Sindicato de Inquilinas defiende mantener la presión sobre las administraciones y reforzar las estructuras organizativas surgidas alrededor de la Acampada por la Vivienda.
“Somos cada vez más. Presionamos a los gobiernos, conseguimos conquistas y sabemos que nuestra fuerza no depende de quién ocupe los despachos”, sostiene.
La organización concluye su balance con un mensaje sobre la continuidad de las movilizaciones: “Ayer fuimos 50.000 en Tenerife. Mañana será toda la isla la que se una a este movimiento que va a transformarlo todo”.