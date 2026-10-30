La Aemet prevé lluvias y posibles tormentas este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 31 de octubre, una jornada de inestabilidad en Canarias, con intervalos nubosos, precipitaciones que podrían ser persistentes en algunas zonas y posibilidad de chubascos acompañados de tormentas aisladas. Las lluvias afectarán principalmente a las medianías y cumbres de las Islas de mayor relieve, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios.
La previsión coincide con la aproximación de una borrasca aislada al oeste del Archipiélago, que podría provocar un empeoramiento de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, que entrará en vigor este sábado a partir de las 21.00 horas.
La Aemet señala las zonas donde podría llover con más intensidad
Durante la madrugada predominarán los intervalos de nubosidad baja en las zonas costeras, mientras que las nubes medias ganarán presencia a partir de la mañana. Después del mediodía se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas en medianías y cumbres, donde podrían ser persistentes, especialmente en las vertientes norte y nordeste, sin descartar algún chubasco acompañado de tormentas aisladas.
En Tenerife, la nubosidad aumentará conforme avance la jornada, con posibilidad de precipitaciones en las zonas de mayor altitud y en las vertientes norte y nordeste. En La Palma, las lluvias podrían adquirir mayor intensidad a últimas horas del día, mientras que La Gomera y El Hierro también registrarán un aumento de la inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones dispersas y chubascos que podrían intensificarse durante la noche.
Qué tiempo hará en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, la Aemet anuncia intervalos de nubes medias y altas, con predominio de la nubosidad baja en el norte y este durante las primeras horas del sábado. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían aumentar ligeramente en las medianías y el suroeste de la Isla. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos a lo largo de la jornada, sin descartar algunas precipitaciones débiles durante la tarde. El viento soplará generalmente flojo de componente este en las Islas orientales, con mayor intensidad en determinados puntos de las costas del norte y sur, mientras que en las cumbres girará progresivamente al suroeste.
Viento fuerte en las cumbres de Tenerife
Las temperaturas se mantendrán relativamente estables en el conjunto del Archipiélago, con ligeros ascensos de las máximas en algunas zonas de medianías. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 22 y 27 grados, mientras que en Valverde, en El Hierro, los termómetros se moverán entre los 17 y los 21 grados.
Respecto al viento, será flojo y de dirección variable en buena parte de las Islas occidentales, aunque tenderá a soplar de componente sur a partir de la mañana. La situación será diferente en las zonas altas, especialmente en las cumbres centrales de Tenerife, donde el viento del suroeste podrá alcanzar intensidad fuerte y registrar rachas muy fuertes de forma ocasional.
Canarias, en prealerta por lluvias desde la noche del sábado
El Gobierno de Canarias ha advertido de que las condiciones meteorológicas podrían empeorar durante las últimas horas del sábado debido a la aproximación de la borrasca. Las primeras precipitaciones localmente fuertes podrían registrarse en La Palma y El Hierro, mientras que la inestabilidad podría extenderse posteriormente hacia La Gomera y Tenerife, especialmente durante la mañana del domingo, 1 de noviembre.
La Dirección General de Emergencias mantiene la vigilancia sobre la evolución de este episodio, cuya intensidad y distribución de las precipitaciones dependerán de la trayectoria que siga la borrasca durante el fin de semana.