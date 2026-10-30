Canarias declara la prealerta por lluvias en cuatro Islas: comienza este sábado

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ante la llegada de una borrasca que podría dejar precipitaciones localmente fuertes durante el puente de Todos los Santos. La medida entrará en vigor este sábado 31 de octubre, a partir de las 21:00 horas.
La decisión, anunciada este viernes por la Dirección General de Emergencias, responde al aumento de la inestabilidad atmosférica previsto en el entorno del Archipiélago. Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes meteorológicas, una borrasca aislada se aproximará por el oeste, asociada a una depresión en niveles altos de la atmósfera.
La declaración se realiza en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ante la posibilidad de que se registren chubascos de cierta intensidad durante el fin de semana.
Las cuatro Islas de Canarias afectadas por la prealerta
La prealerta por lluvias afecta inicialmente a cuatro Islas occidentales:
- La Palma: podría ser una de las primeras en recibir las precipitaciones, con posibilidad de chubascos localmente fuertes desde las últimas horas del sábado.
- El Hierro: también figura entre las Islas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas durante el inicio del episodio.
- La Gomera: las precipitaciones podrían extenderse a la Isla de forma progresiva, especialmente desde la mañana del domingo.
- Tenerife: la llegada de las bandas de lluvia se prevé principalmente a partir del domingo 1 de noviembre.
Por el momento, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote no están incluidas en esta declaración de prealerta, aunque Emergencias advierte de que la evolución de la borrasca podría modificar el ámbito territorial afectado.
Cuándo comenzarán las lluvias más intensas en Canarias
El cambio de tiempo comenzará a notarse durante la tarde del sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.
Según la previsión recogida por la Dirección General de Emergencias, las primeras bandas de precipitación podrían entrar desde el oeste en las últimas horas de esa jornada.
La Palma y El Hierro concentrarán inicialmente el mayor riesgo de chubascos localmente fuertes, mientras que la inestabilidad avanzaría después hacia La Gomera y Tenerife.
El domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se perfila como una jornada de mayor extensión de las precipitaciones sobre las Islas occidentales.
Sin embargo, el Gobierno autonómico advierte de que existe una elevada incertidumbre sobre la posición y el desplazamiento de la borrasca, así como sobre las zonas donde podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia.
Por este motivo, no se descartan modificaciones en las previsiones ni que las precipitaciones terminen afectando a otras Islas.