Canarias cambia las reglas para las autocaravanas: máximo 72 horas en estas áreas

El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, 30 de octubre, un decreto que regula por primera vez los alojamientos turísticos al aire libre. Entre las principales novedades figura un límite de 72 horas de estancia en las áreas habilitadas para la pernocta de autocaravanas, además de nuevos requisitos para cámpines y otros establecimientos turísticos.
La normativa, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo, establece cinco modalidades de alojamiento y fija condiciones de seguridad, higiene, accesibilidad y funcionamiento. Los establecimientos que ya desarrollan esta actividad dispondrán de cinco años para adaptarse a las nuevas exigencias.
El Ejecutivo autonómico pretende ordenar una actividad que hasta ahora carecía de una regulación específica y actualizada en el Archipiélago. El decreto también busca facilitar nuevas iniciativas turísticas, especialmente en el medio rural, sin dejar de aplicar las restricciones urbanísticas y ambientales correspondientes.
Qué cambia para las autocaravanas en Canarias
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación es la distinción entre estacionar una autocaravana y acampar.
El decreto establece que las áreas destinadas específicamente a la pernocta de autocaravanas, caravanas y vehículos similares permitirán estancias de hasta 72 horas. Estos espacios estarán destinados al descanso de sus ocupantes.
Sin embargo, este límite no supone una prohibición general de estacionar durante más de 72 horas en cualquier lugar de Canarias.
El aparcamiento de estos vehículos continuará sometido a las normas de tráfico y a las restricciones que establezcan las administraciones competentes en cada espacio.
La diferencia resulta importante para los usuarios, ya que la regulación de las áreas turísticas de pernocta no sustituye las normas que afectan al estacionamiento de vehículos.
Los cinco tipos de alojamientos que regula Canarias
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno contempla cinco modalidades de establecimientos turísticos al aire libre:
- Cámpines, destinados al alojamiento turístico en instalaciones habilitadas.
- Áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares.
- Áreas de pernocta, destinadas al descanso de los ocupantes de estos vehículos.
- Áreas de acampada en edificaciones rurales aisladas.
- Alojamientos turísticos singulares, como yurtas y cabañas en árboles.
Cada modalidad tendrá requisitos específicos de funcionamiento, instalaciones y servicios.
La normativa establece obligaciones relacionadas con el suministro de agua, la gestión de residuos, la higiene, la seguridad y la accesibilidad. También incorpora sistemas de clasificación para los cámpines y las áreas de acampada de autocaravanas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, sostiene que la regulación permitirá ampliar las alternativas de alojamiento y atender una demanda creciente con mayores garantías para los usuarios y los promotores.
¿Se podrá instalar un camping en cualquier terreno?
La aprobación del decreto no autoriza automáticamente la instalación de cámpines o áreas de autocaravanas en cualquier parcela.
Los promotores deberán presentar una declaración responsable ante el Cabildo correspondiente y disponer de las licencias y autorizaciones exigidas por la normativa urbanística, ambiental y de seguridad.
También se contemplan posibilidades de alojamiento vinculadas a determinadas edificaciones rurales y actividades agrícolas, ganaderas o tradicionales.
En el caso de las yurtas y las cabañas en árboles, su instalación estará condicionada a que el planeamiento urbanístico permita ese uso y se cumplan los requisitos aplicables.
Cuándo entrará en vigor el decreto
La nueva normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Por tanto, su aprobación por el Consejo de Gobierno no significa que las nuevas condiciones ya sean aplicables.
Los establecimientos que se encuentren funcionando tendrán cinco años para adecuar sus instalaciones y servicios.
Asimismo, los municipios que todavía no dispongan de esta oferta podrán habilitar zonas temporales, siempre que respeten las condiciones establecidas.
Durante el periodo previo a la entrada en vigor, la Consejería de Turismo y Empleo desarrollará encuentros informativos en las Islas para explicar la regulación a las administraciones y al sector privado.
Canarias impulsa también una ley de biodiversidad y modifica las ayudas al campo
El decreto fue uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno celebrado en Telde, con motivo del 675 aniversario de la fundación del municipio.
En esa misma reunión, el Ejecutivo aprobó el proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, que deberá continuar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa pretende establecer un marco autonómico para proteger, conservar y restaurar los ecosistemas, hábitats y especies del Archipiélago.
Además, el Gobierno acordó modificar el Decreto ley 3/2026, que contempla 3,6 millones de euros en ayudas extraordinarias para la agricultura, la ganadería y la pesca.
El cambio adapta estas subvenciones a las condiciones europeas y nacionales para compensar los mayores costes de producción, alimentación animal, energía y logística asociados a la crisis en Oriente Medio.