La Aemet activa un aviso amarillo por lluvias en Canarias ante la llegada de una DANA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias en La Palma, en vísperas de un puente de Todos los Santos marcado por la llegada de una DANA a Canarias. El episodio de inestabilidad amenaza con dejar precipitaciones localmente fuertes y tormentas, especialmente en las Islas occidentales.
La activación del aviso supone una nueva actualización del escenario meteorológico previsto para los próximos días. La Palma figura entre las Islas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas, junto con Tenerife, donde también se contemplan precipitaciones persistentes en zonas de medianías.
El domingo 1 y el lunes 2 de noviembre se perfilan como las jornadas de mayor inestabilidad, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones dependerán de la trayectoria que siga la depresión.
Cuándo llegará la DANA a Canarias
La previsión apunta a un cambio progresivo del tiempo desde el sábado 31 de octubre, coincidiendo con Halloween.
Durante esa jornada, una depresión aislada en niveles altos (DANA) se aproximará al Archipiélago desde el Atlántico, favoreciendo la formación de nubosidad, chubascos y posibles tormentas.
Las primeras precipitaciones podrían afectar principalmente a las Islas occidentales, con especial atención a La Palma y Tenerife.
El viernes 30 de octubre todavía se espera una situación relativamente estable, aunque con aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.
Domingo y lunes, los días con mayor riesgo de lluvias
El domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, podría ser una de las jornadas más lluviosas del puente.
Según las previsiones de Eltiempo.es recogidas en la información publicada anteriormente, las precipitaciones podrían avanzar de sur a norte y alcanzar intensidades localmente fuertes en La Palma y Tenerife.
En esta última Isla, los chubascos podrían ser persistentes en medianías, lo que favorecería acumulados importantes si se confirma el escenario previsto.
La inestabilidad también podría alcanzar La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, mientras que Lanzarote y Fuerteventura presentan inicialmente una menor probabilidad de precipitaciones intensas.
El lunes 2 de noviembre continuaría la situación de inestabilidad, con posibilidad de chubascos desde primeras horas en las Islas occidentales.
Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Por la tarde, las lluvias podrían ganar intensidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.
Cuándo mejorará el tiempo en Canarias
Las previsiones apuntan a una mejoría progresiva a partir del martes 3 de noviembre, cuando la DANA comenzaría a debilitarse.
Sin embargo, la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera podría mantener cierta inestabilidad durante los días posteriores.
La evolución de la DANA determinará qué zonas recibirán mayores cantidades de lluvia y si será necesaria la activación de nuevos avisos meteorológicos en Canarias.
Por ahora, La Palma es la Isla para la que se ha comunicado el aviso amarillo por lluvias en esta actualización, mientras continúa el seguimiento de las condiciones meteorológicas previstas para el puente.