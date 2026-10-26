Los dragos gemelos de Los Realejos, bajo vigilancia con sensores 3D

El Ayuntamiento de Los Realejos, en Tenerife, ha puesto en marcha un sistema de vigilancia mediante sensores de movimiento 3D para estudiar el estado de los conocidos como dragos gemelos de Realejo Bajo. La iniciativa permitirá analizar su evolución y evaluar posibles riesgos para mejorar la conservación de estos ejemplares centenarios.
La actuación está coordinada por el área municipal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la empresa pública Realserv. Los dispositivos forman parte de un estudio físico-químico y de evaluación de riesgos, con el que se pretende reforzar el seguimiento de estos árboles.
La medida llega meses después de que, el pasado 4 de marzo, se desplomara el histórico Drago de San Francisco, también en Los Realejos. El ejemplar, de unos 270 años, cayó durante un episodio de lluvias y viento y provocó daños en varios vehículos, un muro y el alumbrado público, sin causar heridos.
Sensores 3D para controlar los dragos gemelos
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, visitó la pasada semana el entorno de los dragos gemelos para comprobar los avances en la implantación de los dispositivos.
Durante la visita estuvo acompañado por la concejala de Patrimonio Histórico, Isabel Socorro, técnicos del Cabildo de Tenerife y personal de distintas áreas municipales.
Los responsables del proyecto explicaron cómo se realiza el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los dragos mediante sensores capaces de registrar sus movimientos.
El servicio ha sido contratado a una empresa especializada, encargada de facilitar los datos necesarios para el estudio y control de estos ejemplares.
Los dragos gemelos se encuentran junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Realejo Bajo. Según la información turística oficial del municipio, tienen más de 150 años y reciben su nombre por el gran parecido entre ambos.
Tres años de inspecciones para proteger los dragos
Adolfo González recordó que el Ayuntamiento lleva tres años realizando inspecciones rutinarias sobre los dragos de propiedad municipal.
Estas actuaciones, desarrolladas por el servicio de Jardinería de Realserv y el área de Desarrollo Rural, tienen como objetivo detectar posibles problemas y garantizar el mantenimiento de los ejemplares.
El alcalde explicó que durante este periodo también se ha prestado asesoramiento a propietarios particulares que lo han solicitado.
Además, los servicios especializados han recomendado diferentes tratamientos e intervenciones en las zonas de plantación cuando se han considerado necesarios.
Las labores cuentan con el asesoramiento de empresas especializadas, técnicos del Drago de Icod de los Vinos y profesionales del Jardín Botánico de Puerto de la Cruz.
Actuaciones en el Drago de Siete Fuentes
La vigilancia municipal también se extiende a otros ejemplares singulares de Los Realejos.
El Consistorio ha contactado con los propietarios del Drago de Siete Fuentes para ofrecerles asesoramiento sobre su conservación.
Ambas partes han acordado desarrollar una serie de actuaciones en su entorno destinadas a favorecer el crecimiento y desarrollo de la planta.
El Ayuntamiento mantiene así su programa de seguimiento del patrimonio vegetal, que incluye análisis botánicos, tratamientos específicos y medidas de mantenimiento.
La conservación de estos ejemplares cobra especial relevancia después de la pérdida del Drago de San Francisco, uno de los árboles más representativos del municipio, cuyo desplome el pasado marzo puso el foco en el estado de los dragos históricos del norte de Tenerife.