Canarias estudia un dato que “nunca se había dado”: 28 recién nacidos pasan a protección en un mes

Un total de 28 bebés recién nacidos fueron puestos bajo guarda del sistema de protección infantil de Canarias durante el pasado mes de agosto, después de que sus madres renunciaran a ellos en el momento del nacimiento. El Gobierno autonómico estudia las circunstancias de este incremento, que considera excepcional.
El dato fue revelado este lunes por la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil. La sesión estaba convocada este 28 de septiembre con la presencia de Rodríguez y del director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni Escario. Parlamento de Canarias
“Nos ha llamado muchísimo la atención y nunca se había dado”, afirmó Rodríguez sobre los datos correspondientes a agosto. “Estamos estudiando este momento singular porque 28 bebés en un mes es importante”, añadió.
La responsable autonómica explicó que el Ejecutivo analiza las circunstancias que existen detrás de estos casos para determinar qué actuaciones preventivas pueden reforzarse.
Entre las situaciones detectadas, Rodríguez señaló que algunas de las madres habían pasado anteriormente por el propio sistema de protección, mientras que otras presentan patologías relacionadas con la salud mental.
Esta realidad, sostuvo, obliga también a revisar las actuaciones desarrolladas anteriormente para intentar evitar que estas situaciones continúen produciéndose.
Ninguno de los 28 bebés ingresó en acogimiento residencial
Rodríguez destacó otro dato durante su intervención: ninguno de estos 28 recién nacidos tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial.
El sistema pudo recurrir a familias para hacerse cargo de los bebés. La directora general explicó que Canarias ha conseguido disponer de un banco de familias de urgencia para atender este tipo de situaciones.
El objetivo es que ningún recién nacido tenga que pasar por un centro residencial. Las excepciones se producen, según explicó, cuando una familia necesita un periodo de adaptación de aproximadamente una semana —y no más de 15 días— o cuando el traslado se complica porque la familia acogedora se encuentra en otra Isla.
La responsable de Protección a la Infancia destacó en este punto las dificultades adicionales derivadas de la insularidad y la doble insularidad.
Canarias busca más familias de acogida
El Gobierno autonómico está desarrollando diferentes acciones para captar nuevas familias de acogida.
Rodríguez señaló que se han realizado campañas en medios de comunicación y redes sociales, además de actuaciones sobre el terreno a través de la Asociación Colise Canarias.
El Ejecutivo trabaja también en la formación y acompañamiento de estas familias, así como en su refuerzo económico, dentro de las actuaciones desarrolladas desde el servicio de adopción.
La comparecencia se enmarca en los trabajos que desarrolla el Parlamento autonómico para estudiar la pobreza infantil en Canarias, una comisión impulsada por los grupos de la Cámara.