Tragedia en la ruta atlántica: hallan el cadáver de un recién nacido en una embarcación con 140 migrantes

Las autoridades de Senegal han anunciado el hallazgo del cadáver de un recién nacido en una embarcación con cerca de 140 migrantes a bordo localizada frente a sus costas, antes de informar de que las personas rescatadas han sido ya trasladadas a tierra.
La Armada de Senegal ha afirmado que la embarcación fue localizada el miércoles y ha agregado que zarpó de Gambia once días antes con 139 migrantes a bordo.
“Los 139 migrantes y el cuerpo de un bebé recién nacido fueron llevados a tierra en la Base Naval Almirante Faye Gassama y entregados a las autoridades competentes”, ha manifestado en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.
Peligro de la ruta atlántica hacia Canarias
La ruta atlántica, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como uno de los principales destinos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que cerca de 160 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas intentando cruzar el Atlántico desde el oeste de África en lo que va de año.
Esta ruta deja más de 6.540 muertos y desaparecidos desde 2014, según el organismo.