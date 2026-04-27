Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, admite estar “preocupado” por la “desinformación” en la regularización de migrantes

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha demandado al Ejecutivo central “más coordinación” en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, ya que ha puesto de manifiesto este lunes la “falta de información y coordinación” del Estado con las comunidades autónomas antes de iniciar dicho proceso.
En una sesión informativa, organizada en colaboración con CEAR, y celebrada este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, Candil admitió que existe “mucha preocupación” por la situación de la regularización, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.
“Estamos demandado más coordinación al Estado. Canarias no es competente en esta materia pero tenemos mucha preocupación por la situación de la regularización. Llevamos todo el año esperando la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración por parte del Estado y hasta el viernes pasado no nos informaron que será el próximo 5 de mayo” dijo.
En este sentido, dijo estar a la espera de que en esta Conferencia “se aporte más luz a las dudas” que están surgiendo desde todas las administraciones y de las propias personas afectadas por este proceso.
“No tenemos clara la cifra, se habla entre 30.000 y 50.0000 personas, pero no nos han concretado”, apuntó para agregar que este proceso extraordinario de regularización representa una “oportunidad muy positiva de que muchas personas que ya están en Canarias, algunas trabajando de manera oculta, puedan aflorar y convertirse en ciudadanos de pleno derecho, lo que significa que podrán contribuir con su esfuerzo al crecimiento” de las islas, así como “cotizar, pagar impuestos”.
Por su parte, la directora de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, explicó que el Ejecutivo canario ya había informado al Foro Canario de la Inmigración, celebrado hace unas semanas, sobre la organización de estas sesiones informativas.
Además explicó que en el seno del Foro se creó un grupo de trabajo que será convocado próximamente “para, a su vez, realizar una convocatoria extraordinaria y urgente a la FECAM y a la FECAI para saber cómo se están organizando los municipios en Canarias y los cabildos en relación a este proceso”, ya que ha constatado la “falta de coordinación previa por parte del Estado” porque, dijo, trabajan “sin saber cómo van a proceder el resto de administraciones”.
Actualmente en Canarias hay 22 entidades acreditadas dentro del registro, además de las 24 oficinas de correos y las dos de la Seguridad Social.
“MUCHAS” PERSONAS SOLICITANTES Y “POCAS” ENTIDADES COLABORADORAS
Finalmente el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, explicó que el objetivo de estas jornadas es la de ofrecer asesoramiento e información sobre el procedimiento, aclarar dudas a las personas migrantes y señalarles dónde se pueden presentar la documentación.
Y es que, añadió, son “muchas” personas las que solicitan asesoramiento, revisión documental, acreditación, y consideró que “pocas entidades colaboradoras, asociaciones, ayuntamientos y, aún menos, en las islas no capitalinas”.
En este sentido, planteó tres retos para avanzar en este proceso, considerando “importante solventar” la accesibilidad de información, así como obtener el certificado de vulnerabilidad, “la principal demanda y el cuello de botella” de la tramitación actualmente, y el tercer reto dijo es la capacidad que tiene la administración pública para “asumir y gestionar todas las citas, ya que las personas en situación irregular no disponen de clave pin o certificado digital”.
Sin embargo, consideró que “no” se puede permitir que “nadie se quede fuera”.
El Gobierno de Canarias facilita, a través de su portal web de inmigración, las entidades registradas que ha habilitado el Ejecutivo central en el archipiélago para prestar la información necesaria sobre el proceso de regularización.
Estas sesiones formativas concluirán el 29 de abril con la celebración de una jornada online a la que se han inscrito más de medio millar de personas.