Más de 4.000 llegadas y al menos ocho muertes: el balance migratorio de octubre en Canarias

Canarias se aproxima al cierre de octubre con un nuevo repunte de la inmigración por la Ruta Atlántica. Más de 4.000 personas han llegado a las Islas durante este mes, según un recuento provisional difundido por el Gobierno autonómico, mientras que al menos ocho muertes están relacionadas con dos cayucos que alcanzaron El Hierro.
La última tragedia se ha conocido este viernes, 30 de octubre, cuando una embarcación procedente de Gambia fue rescatada al sur de la Isla. Cuatro de sus ocupantes murieron durante una travesía de ocho días, entre ellos un bebé. Los equipos de emergencia recuperaron dos cadáveres, mientras que otros dos fallecidos fueron arrojados al mar durante el viaje, según el testimonio de los supervivientes recogido por EFE.
La embarcación había partido con 115 personas. De ellas, 111 sobrevivieron, aunque una niña de aproximadamente dos años tuvo que ser evacuada en helicóptero en estado grave.
Más de 4.000 migrantes en octubre y casi 3.000 en El Hierro
El incremento de las llegadas ha sido especialmente intenso durante la segunda mitad del mes.
Según los datos facilitados por el Gobierno de Canarias, hasta el 25 de octubre habían llegado al Archipiélago 3.814 personas, de las cuales 2.776 desembarcaron en El Hierro.
El balance provisional conocido este viernes eleva las entradas a más de 4.000 personas, a falta de que el Ministerio del Interior publique su estadística correspondiente al conjunto del mes.
La Isla del Meridiano ha concentrado buena parte de las llegadas. Entre el 19 y el 25 de octubre recibió 1.539 migrantes en una veintena de cayucos, de acuerdo con los datos difundidos por EFE.
Algunas jornadas reflejan la intensidad de este repunte. El 22 de octubre desembarcaron 451 personas en cuatro cayucos, mientras que el día 23 llegaron otras 566 en cuatro embarcaciones procedentes de Gambia y Senegal.
La llegada continuada de embarcaciones ha obligado a reforzar los dispositivos de rescate y asistencia en el puerto de La Restinga, uno de los principales puntos de entrada de la migración marítima en Canarias.
Al menos ocho fallecidos en dos cayucos llegados a El Hierro
El aumento de las llegadas también ha estado acompañado por nuevos fallecimientos durante las travesías.
El primer episodio se registró el 18 de octubre, cuando un cayuco procedente de Gambia llegó a El Hierro tras siete días de navegación.
Dos personas habían fallecido antes del rescate. Posteriormente murió un joven de 17 años en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, mientras que una cuarta persona falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, según confirmaron fuentes sanitarias a Canarias Ahora.
La segunda tragedia se ha producido este 30 de octubre, con cuatro muertes comunicadas por los supervivientes del cayuco localizado a unos 68 kilómetros al sur de La Restinga.
En este último caso, solo se han recuperado dos cuerpos. Los otros dos fallecimientos se conocen por los testimonios de las personas rescatadas.
De esta manera, al menos ocho personas han perdido la vida en estos dos episodios, aunque no existe todavía un balance oficial cerrado de todas las víctimas mortales de octubre en la ruta hacia Canarias.
A estos casos se suma la investigación abierta por la Guardia Civil sobre la presunta muerte de un menor que habría sido arrojado al mar durante la travesía de otro cayuco llegado a El Hierro el 19 de octubre. Los hechos, denunciados por varios testigos, continúan bajo investigación y no se incluyen en el recuento anterior.
Además, el 15 de octubre se produjo un naufragio frente a las costas de Gambia en el que murieron al menos 12 personas. La Cruz Roja gambiana informó de que la embarcación intentaba realizar la ruta hacia Canarias. Este episodio tampoco está incluido en el balance de fallecidos de los cayucos llegados a las Islas.
Un fuerte aumento respecto a octubre de 2025
Los datos muestran un cambio significativo respecto a los meses anteriores.
Durante los primeros 15 días de octubre llegaron a Canarias 1.837 migrantes, frente a los 643 del mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 185%, según las estadísticas del Ministerio del Interior.
Sin embargo, el balance acumulado del año todavía reflejaba entonces un descenso: entre el 1 de enero y el 15 de octubre habían llegado 8.970 personas, frente a las 13.491 registradas durante el mismo periodo de 2025, un 33,5% menos.
El repunte de las últimas semanas ha reducido progresivamente esa diferencia.
El Hierro, ante la presión sobre sus recursos de acogida
La concentración de llegadas en El Hierro ha obligado a organizar traslados hacia otras islas para liberar espacio en los centros de acogida.
Solo entre el 23 y el 25 de octubre fueron derivadas unas 900 personas a otros recursos, principalmente de Tenerife y Gran Canaria, según fuentes del dispositivo de acogida citadas por EFE.
El Gobierno de Canarias ha reclamado al Estado un plan extraordinario de contingencia, más medios de Salvamento Marítimo y refuerzos sanitarios en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha relacionado el incremento de las llegadas con los periodos de calma marítima, que facilitan las travesías desde la costa africana.
Los cayucos registrados durante octubre han partido principalmente de puntos de Gambia, Senegal y Mauritania, desde donde sus ocupantes afrontan viajes de varios días por el Atlántico.
El balance definitivo del mes permitirá concretar el número total de personas llegadas, las embarcaciones contabilizadas y el alcance del repunte respecto a ejercicios anteriores.