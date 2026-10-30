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Detenido un hombre de 77 años por apuñalar a su expareja en Las Palmas de Gran Canaria

La víctima, de 75 años, fue asistida inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario
Detenido un hombre de 77 años por agredir a su expareja con un arma blanca en Las Palmas
Imagen de archivo de una agente de Policía Nacional.
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Una mujer ha sido agredida de gravedad con un arma blanca en su domicilio del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, por su expareja, un hombre de 77 años al que se ha detenido como presunto autor de una tentativa de homicidio, según ha confirmado la Policía, que califica los hechos como un caso de violencia machista.

La agresión, que ha adelantado a primeras horas de este viernes la Radio Televisión Canaria, tuvo lugar este jueves por la tarde.

La víctima, de 75 años, fue asistida inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

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La Policía ha informado de que, según las primeras informaciones, su vida no corre peligro. 

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