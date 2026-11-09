Detenido en las Dunas de Maspalomas tras entrar en una zona prohibida y agredir a un agente

La Policía Canaria ha detenido a un hombre extranjero en las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, después de que fuera sorprendido en una zona de acceso restringido y se negara reiteradamente a identificarse. La intervención terminó con un forcejeo con un agente de Medio Ambiente y el arresto del individuo por varios presuntos delitos.
Los hechos ocurrieron durante un dispositivo conjunto de vigilancia y control desarrollado por efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y agentes de Medio Ambiente en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.
Según la información facilitada por la Policía Autonómica, los agentes medioambientales detectaron al hombre caminando por un sector protegido en el que está prohibido abandonar los itinerarios autorizados. Estas restricciones buscan evitar daños en la vegetación y proteger las especies que habitan en el espacio natural.
Se negó a identificarse e intentó abandonar el lugar
Tras localizar al individuo en la zona restringida, los agentes de Medio Ambiente le solicitaron que se identificara ante una posible infracción de la normativa ambiental. Sin embargo, el hombre se negó repetidamente a facilitar sus datos, desatendió las indicaciones de los funcionarios e intentó marcharse del lugar.
La situación derivó en un forcejeo con uno de los agentes de Medio Ambiente, lo que motivó la intervención de los policías autonómicos que participaban en el dispositivo.
Finalmente, los efectivos del CGPC procedieron a su detención como presunto autor de delitos de desobediencia grave, resistencia y lesiones a un agente de la autoridad.
El arrestado fue puesto posteriormente a disposición judicial.
Por qué está prohibido caminar por determinadas zonas de las Dunas de Maspalomas
La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas es uno de los espacios protegidos más conocidos de Gran Canaria. El acceso a determinadas áreas está restringido para preservar los ecosistemas y evitar el deterioro de la vegetación.
Por este motivo, los visitantes deben utilizar los senderos e itinerarios habilitados, sin acceder a los sectores señalizados como zonas de uso restringido.
La vigilancia de este enclave se ha intensificado en los últimos años ante las infracciones detectadas en diferentes espacios naturales de la Isla.
De hecho, el Cabildo de Gran Canaria tramitó más de 220 expedientes sancionadores a turistas extranjeros por incumplimientos de la normativa en espacios protegidos durante 2025 y el primer semestre de 2026. Las Dunas de Maspalomas y el entorno del Roque Nublo concentraron buena parte de esas actuaciones.
Los dispositivos conjuntos de la Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente permiten detectar accesos indebidos, identificar a posibles infractores y actuar ante conductas que puedan poner en riesgo la conservación del entorno.