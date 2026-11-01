Más de 300 personas rescatadas en tres cayucos en las costas de Canarias

Un total de 363 inmigrantes que navegaban en tres embarcaciones ha sido rescatado desde el atardecer de este sábado en aguas próximas de Canarias, dos cerca de la isla de El Hierro y otra de Gran Canaria, ha informado Salvamento Marítimo.
La primera embarcación, con 193 personas, entre ellas 173 hombres, diez mujeres y diez menores, fue escoltada por la Salvamar Navia y llegó a las 19:30 horas.
Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, y habían partido de Barra (Gambia).
Siete minutos después, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco, con 114 personas a bordo: 102 hombres, seis mujeres y seis menores, estos últimos pendientes de confirmación.
La embarcación fue asistida por la Salvamar Diphda y había salido de Brufut (Gambia).
Entre los ocupantes de este segundo cayuco había personas de Senegal, Gambia y Níger.
Posteriormente, a las 20:00 horas del sábado, la Guardia Civil detectó otra embarcación navegando a 6 millas de la costa de Gran Canaria.
El centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas movilizó a la Salvamar Macondo, que una hora después rescató a las 56 personas de origen subsahariano que iban a bordo (52 varones, 3 mujeres y 1 menor) y los llevó al puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria.