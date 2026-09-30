Otro accidente en el mismo punto de la TF-1 donde ayer murió un conductor atropellado

Un nuevo accidente de tráfico vuelve a complicar en la noche de este miércoles, 30 de septiembre, la circulación en la TF-1 a su paso por Adeje, prácticamente en el mismo punto en el que este martes se produjo un siniestro mortal.
En esta ocasión, el accidente afecta nuevamente a la autopista del Sur y tiene implicados un camión de grandes dimensiones y un turismo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife y personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
El incidente ha vuelto a provocar importantes problemas de circulación en la TF-1, con el tráfico prácticamente paralizado en dirección Santa Cruz mientras trabajan los servicios de emergencia y se desarrollan las labores necesarias en la calzada.
La coincidencia se produce apenas 24 horas después del grave accidente registrado en esa misma zona de la autopista. El siniestro de este martes tuvo lugar a las 21.01 horas, en sentido sur, y movilizó también a Bomberos de Tenerife, sanitarios del SUC y Guardia Civil.
Según informó entonces el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, la alerta inicial comunicaba una colisión entre un turismo y una motocicleta.
Durante la intervención, sin embargo, se constató que el ocupante del turismo había sido atropellado por otro vehículo después de bajarse del coche, falleciendo como consecuencia del impacto.
El nuevo accidente registrado este miércoles vuelve así a afectar a uno de los puntos más transitados de la TF-1 a su paso por Adeje, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando.