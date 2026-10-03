Protesta por la vivienda en Tenerife: los manifestantes hacen sonar sus llaves

El movimiento por la vivienda se manifiesta este sábado en Santa Cruz de Tenerife dentro de la jornada de protestas convocada en Canarias tras el rechazo de los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso.
Durante los primeros compases de la marcha se han escuchado consignas como “propietarios nos roban el salario”, mientras numerosos manifestantes han protagonizado una imagen simbólica frente a la Subdelegación del Gobierno al hacer sonar sus llaves.
La protesta comenzó a las 11.00 horas en la calle Méndez Núñez, frente a la Subdelegación del Gobierno, y tiene previsto continuar por plaza Weyler, calle Castillo, calle Valentín Sanz, puente Serrador y avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar en Presidencia del Gobierno de Canarias.
Los colectivos reclaman a las administraciones medidas “reales” para garantizar el acceso a una vivienda digna y consideran que las instituciones deben cumplir con la “obligación constitucional” de intervenir ante la actual situación del mercado residencial.
Llaves frente a la Subdelegación del Gobierno
Uno de los momentos más llamativos al inicio de la manifestación se produjo frente a la Subdelegación del Gobierno, donde parte de los asistentes levantaron y agitaron sus llaves mientras continuaban las consignas relacionadas con el precio de la vivienda y los alquileres.
La movilización se celebra bajo el lema “Hacia la huelga general” y forma parte de las protestas convocadas este fin de semana en distintos puntos de España.
Las concentraciones llegan después de que el Congreso rechazara este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo central. Las votaciones terminaron con 172 votos a favor y 178 en contra en el primero de los textos, y con 166 apoyos y 184 votos en contra en el segundo.
Protestas también en Gran Canaria y Fuerteventura
La movilización no se limita a Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación también estaba convocada a las 11.00 horas desde la plaza de La Feria, con recorrido por Luis Doreste Silva y León y Castillo hasta la sede del Gobierno de Canarias.
En Fuerteventura, el Sindicato de Inquilinas ha convocado otra protesta a las 11.00 horas frente a los juzgados de Puerto del Rosario.
Lanzarote se incorporará este domingo, con una concentración prevista entre las 12.00 y las 14.00 horas frente al antiguo Cabildo, la Casa Amarilla, en Arrecife.
El movimiento estatal por la vivienda ha ganado intensidad tras el rechazo parlamentario de los decretos y mantiene la posibilidad de avanzar hacia nuevas movilizaciones. En Madrid, la asamblea de la Puerta del Sol decidió este viernes mantener su acampada de manera indefinida, mientras organizaciones de inquilinos estudian una futura huelga general.